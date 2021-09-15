Зоолог дал советы казанским дачникам, чей урожай пострадал от вторжения хомяков

Лесные хомяки карбыши повредили в этом сезоне урожай на территории трех казанских СНТ. Как бороться с незваными гостями ИА «Татар-информ» рассказал казанский зоолог Антон Бортяков.

«С проблемой поселения лесных хомяков на территории садоводческих товариществ мы сталкиваемся уже не первый год. Это объясняется тем, что для них остается все меньше и меньше естественных мест обитания из-за активного строительства и вырубки лесов. Хомяк перемещается в антропогенный ландшафт, ближе к жилью человека, где можно чем-либо поживиться, к примеру, урожаем», — сказал он.

Украденный урожай хомяки хранят в своих норках. К этому времени они уже создали запасы на зиму. Стоит отметить, что карбыши довольно крупных размеров — с крупного котенка и имеют достаточно боевой характер. Они агрессивно защищают свое жилье. Это может привести к травмам мелких домашних животных — кошек и собак, от которых хомяки активно обороняются.

«От хомяка помогают шумовые отпугивающие приспособления. Это вертящиеся флюгеры на палочках, которые следует воткнуть в грунт. Они передают вибрации, которые не нравятся хомякам», — пояснил Бортяков.

Отвлечь грызунов от урожая на садовых участках могут дубы и орешники. Хомяки предпочтут желуди, если найдут поблизости дубовую рощу. Однако посадка саженцев дуба дачникам в скором времени не поможет, ведь желуди на них появятся лишь через пару десятков лет.

«В продаже имеются запаховые аттрактанты, которые отпугивают хомяков. Их можно прикрепить вблизи норки животного или под полом жилого помещения», — добавил Бортяков.

В этом сезоне на лесных хомяков жалуются дачники СНТ «Дружба» и «Светоч», находящихся вблизи Русско-Немецкой Швейцарии. Кроме того, грызуны были замечены на территории СНТ «Подгорный» за санаторием «Ливадия».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что из-за намыва песка в районе третьей транспортной дамбы на Казанке лесные хомяки переместились в сады, где поедают картошку. Причиной миграции могла послужить нехватка корма.