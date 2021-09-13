Казанские дачники пожаловались на нашествие лесных хомяков

Казанские дачники СНТ «Дружба» и «Светоч», находящихся вблизи Русско-Немецкой Швейцарии, жалуются на лесных хомяков, которые подъедают урожай. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил экоактивист Тимур Ескараев.

«Из-за намыва песка в районе третьей транспортной дамбы на Казанке лесной хомяк переместился в сады, где поедает картошку. Раньше там вместо песка росли тростник и рогоза. Видимо, хомяк питался их корнями. Сейчас, вероятно, ему стало нечем кормиться, он побежал в сады, где начал все подъедать. Это достаточно крупное животное размером почти с куницу или белку», - сказал он.

Активист отметил, что на незваного гостя ему пожаловалось уже несколько дачников. Согласно его данным, дикий хомяк может съесть за сезон до 80 кг картошки, а часть спрятать про запас.