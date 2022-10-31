Зона эвакуации в Херсонской области расширена еще на 15 км от Днепра

Власти Херсонской области расширили зону эвакуации населения еще на 15 км от Днепра. Решение принято из-за возможного ракетного удара по Каховской ГЭС, который готовят ВСУ. Об этом заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

«В связи с возможностью применения украинским режимом запрещенных методов войны, а также наличия сведений о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС существует непосредственная опасность затопления территории Херсонской области, массовых разрушений гражданской инфраструктуры и гуманитарной катастрофы. В такой ситуации принял решение о расширении зоны эвакуации на 15 км от Днепра», — отметил он в своем телеграм-канале.

Врио губернатора области добавил, что власти помогут населению с выездом с территорий, входящих в зону эвакуации.

Напомним, что в октябре власти региона уже проводили эвакуацию населения. Тогда на левый берег Днепра и в другие регионы России было переправлено примерно 50–60 тыс. человек.