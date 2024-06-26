Золотые украшения, картошка и авиабилеты: что продолжает разгонять инфляцию в Татарстане

Годовая инфляция в Татарстане в мае 2024 года ускорилась до 8,43% – по сравнению с апрелем цены (год к году) прибавили 0,75%

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Причина – рост спроса на услуги гостиниц и авиаперелеты

Годовая инфляция в Татарстане в мае 2024 года ускорилась до 8,43% – по сравнению с апрелем цены (год к году) прибавили 0,75%.

Производители продолжают закладывать в цены рост своих расходов, а у людей все не угасает потребительский раж. Но в этот раз регулятор добавил новый фактор: «Сокращение предложения отдельных продуктов и рост спроса на услуги гостиниц и авиаперелеты».

В мае ощутимый рост цен был и на продукты – они выросли на 9,5% год к году, и на непродовольственные товары –на 6,2%, и на услуги – на 10,3%. И не забываем, что это речь о средней температуре по больнице.

По данным Нацбанка Татарстана, в продовольственной рознице из-за сокращения импорта в мае снизилось предложение картофеля и яблок. В результате апрельское снижение цен на главный для россиян овощ в мае сменилось ростом, а цены на пусть и не главный, но важный фрукт стали расти быстрее (в обоих случаях – в годовом выражении).

Рост затрат на производство и переработку молока, в том числе на оплату труда и логистику, продолжил оказывать влияние на стоимость производной продукции. Поэтому в мае по сравнению с апрелем увеличился годовой прирост цен на сливочное масло, питьевое молоко и кисломолочные продукты.

«Несколько сдержало» ускорение продовольственной инфляции лишь замедление роста цен на сахар. Спасибо временным ограничениям на экспорт этой продукции, которые вступили в силу в мае, объяснили в Нацбанке РТ.

Интересно, что при снижении цен на яйца от месяца к месяцу за год – по сравнению с маем 2023 года – они подорожали на 71%, по России в среднем – почти 49%. То же самое с фруктами и овощами в целом – их стоимость снижалась с марта, но за год это все равно плюс 18% (по РФ – рост на 14%). Среди других «странностей» мая – замедление темпа роста цен в общественном питании (до 9,57%).

Высокий спрос «помог» ювелирным фабрикам компенсировать затраты на закупку золота, поэтому цены на украшения в мае росли быстрее, чем в апреле Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Подорожавшие автомобили и украшения

Динамика цен на непродовольственные товары по-прежнему определяется переносом в них возросших затрат – при одновременном сохранении высокой потребительской активности. Например, высокий спрос «помог» ювелирным фабрикам компенсировать затраты на закупку золота, поэтому цены на украшения в мае росли быстрее, чем в апреле.

«Из-за усложнения цепочек поставок выросли издержки крупного отечественного автопроизводителя. При сохранении высокого спроса предприятие переносило их в отпускные цены на свои машины», – сообщили в Нацбанке РТ. В результате в мае годовой рост цен на новые автомобили российских марок ускорился (в сегменте легковых авто – с 8,2% до 9,95%).

Что касается сферы услуг, то тут разгон цен связан с сезонностью. Так, увеличение спроса на путешествия по России обернулось быстрым удорожанием полетов в экономклассе. А проведение в Татарстане крупных мероприятий, вкупе с ожиданием большего, чем годом ранее, числа туристов, позволило туристической отрасли «ощутимо повысить цены на свои услуги» (особенно, естественно, гостиничные). Правда, еще одним фактором и в этом случае стал перенос в цены затрат – на проведенную ранее реконструкцию некоторых объектов размещения. Сильно в мае скакнули и цены на экскурсионные услуги – с апрельских 12,9% до 21,2%.

Резкое ускорение ИПЦ было связано с волатильными компонентами

По России рост цен в мае ускорился до 8,3%, в том числе на продукты – до 9,11%, на «непроды» – до 7,14%, а на услуги – до 8,55%. Без учета плодоовощной продукции цены на продовольствие по стране выросли на 8,4% (в Татарстане аналогичный расчет – на 8,5%). Прирост майских цен к апрелю по РФ составил сопоставимые с татарстанскими 0,74%.

С поправкой на сезонность в годовом выражении месячный прирост цен увеличился до 10,6% (после апрельских 5,8%). Такой уровень пугает, так как он существенно выше, чем наблюдалось в январе – апреле текущего года (5,7%), хоть пока и меньше, чем в третьем квартале 2023-го (12,3%).

Увеличение спроса на путешествия по России обернулось быстрым удорожанием полетов в экономклассе Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По данным ЦБ, резкий скачок индекса потребительских цен (ИПЦ) в мае преимущественно был связан с теми компонентами потребительской корзины, которым свойственна повышенная волатильность, – ускорением роста цен на услуги туризма и пассажирского транспорта при замедлении снижения цен на плодоовощную продукцию.

Наиболее сильно подорожали поездки на Черное море – это сезонное явление, оно схоже по величине с маем прошлого года, «однако из-за недостаточной длины ряда корректировка его сезонности пока не производится», уточнили в регуляторе. Ускоренным темпом дорожали авиаперелеты и зарубежные турпоездки.

Что касается плодоовощной продукции, то рост цен на нее вернулся к сезонной норме – после снижения в предыдущие три месяца. «Это указывает на возможное окончание ценовой коррекции в этой категории после резкого роста во втором полугодии 2023-го», – отметили в регуляторе.

В то же время рост цен на устойчивые компоненты инфляции в мае по сравнению с апрелем тоже ускорился, по некоторым показателям (стройматериалы, мясопродукты) превысив темпы четвертого квартала прошлого года. Замедлился разгон инфляции только в медицинских услугах, а темпы роста цен на одежду, обувь и бытовую химию оставались умеренными.

«Текущее инфляционное давление остается высоким»

Основной проинфляционный фактор остается неизменным – высокий внутренний спрос, опережающий возможности расширения предложения. И против роста зарплат (на фоне кадрового кризиса), которые этот спрос и разгоняют, ЦБ пока, очевидно, бессилен. Регулятору остается лишь каждый раз смиренно признавать, что «текущее инфляционное давление остается высоким и не демонстрирует устойчивого снижения». И что проводимая денежно-кредитная политика, конечно, в конечном итоге ограничит избыточное расширение внутреннего спроса и его проинфляционные последствия.

Но для снижения инфляции потребуется существенно более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в апреле.

Вопрос – в степени этой жесткости. Несмотря на то что целевой таргет – возвращение инфляции к 4% – теперь откладывается на 2025 год, в июне регулятор сохранил ключевую ставку на уровне 16%. Правда, одновременно послал ястребиный сигнал – в июле ставка может быть существенно повышена, вплоть до 18%.

Такая возможность, кстати, обсуждалась и перед заседанием 7 июня, но решение было отложено, в том числе по причине отсутствия «решающих аргументов», способных отвергнуть базовый сценарий в пользу альтернативного. Как напомнила тогда на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина, базовый сценарий предполагает, что перегрев экономики все же начнет уменьшаться во втором квартале: темпы роста ВВП замедлятся до более сбалансированных, а дезинфляция усилится. В таком случае нынешнего уровня ключевой ставки будет достаточно.

Как напомнила на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина, базовый сценарий предполагает, что перегрев экономики все же начнет уменьшаться во втором квартале Фото: © пресс-служба ЦБ РФ, РИА Новости

А вот при альтернативном сценарии (положительный разрыв выпуска не сокращается, текущая сезонно-скорректированная инфляция закрепляется на повышенном уровне или растет) дополнительное повышение ставки окажется неизбежным. Сейчас в ЦБ считают, что такой поворот событий становится более реальным. Но ближе к следующему заседанию, которое намечено на 26 июля, экономическая картина для финансовых властей станет более ясной и понятной.

«Возможность ЦБ влиять на ситуацию закончилась»

По оценке аналитиков ФГ «Финам», пик годовой инфляции может случиться в июле и превысить 8,5% (к 20 июня, по данным Минэкономразвития РФ, было 8,46%). В Альфа-банке, кстати, ставят и на 9%. По мнению руководителя отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольги Беленькой, июльское ускорение будет обусловлено не только плановой индексацией тарифов ЖКХ (в среднем по стране на 9,8%), но также потерями части урожая из-за погодных факторов в мае.

Окажут влияние и новые санкции США (прекращение биржевых торгов долларом и евро, расширение применения вторичных санкций за транзакции с российскими компаниями и банками), которые обернутся «увеличением издержек на конвертацию, переводы и логистику, увеличением задержек поставок импорта в Россию и удорожанием его стоимости».

В этих условиях некоторые эксперты уверены, что вероятность повышения ключевой ставки в июле составляет практически 100%. «Возможность ЦБ влиять на ситуацию закончилась, а способность влиять сильно преувеличена. К старым проблемам добавились новые. И, похоже, высокие ставки с нами надолго, надо готовиться к затяжному кризису», – считает, например, Алексей Примак, эксперт Института финансово-инвестиционных технологий.

Однако есть и другие мнения. Так, экономист Дмитрий Полевой отмечает, что текущий инфляционный импульс (темпы роста с сезонной корректировкой на уровне 6-8% годовых), а также риски сохранения этих уровней в июне-июле действительно требуют от ЦБ повышения ставки до 17-18%. «Но до июльского заседания будет много статистики, в июле завершится льготная ипотека, и кредит может резко замедлиться при растущей сберегательной активности. Нормализация инфляции/спроса оставляет пространство для сохранения 16% ставки, ее повышение до 17-18% не видится мне неизбежным», – отметил Полевой в своем телеграм-канале.

Некоторые эксперты уверены, что вероятность повышения ключевой ставки в июле составляет практически 100% Фото: cbr.ru

«Экономика этот высокий уровень ключевой ставки еще не чувствует»

По мнению Полевого, хотя в июне инфляционные ожидания россиян на год вперед снова выросли – до 11,9% (с 11,7% месяцем ранее), а ожидаемого замедления кредитования тоже пока не происходит, «денежно-кредитные условия ужесточились и продолжат эту динамику, а после завершения льготной ипотеки в июле чувствительность кредита к ставке возрастет».

Индикатор бизнес-климата Банка России, оставаясь вблизи 12-летних максимумов, в июне продолжил снижение (с 11,19 до 10,43 п.п., из-за ухудшения ожиданий). С одной стороны, это показатель высокой деловой активности. С другой, говорит Полевой, в ряде ключевых для инфляции секторов (в производстве потребтоваров, обработке и рознице) уже заметен «и более значимый откат назад». А это значит, что «экономика медленно, но уверенно тормозит».

По словам Ольги Беленькой, хотя ключевая ставка и в номинальном, и в реальном выражении находится на весьма высоком уровне, эффективность этого инструмента «по-видимому, очень ослаблена». «Это связано с продолжающимся ростом бюджетных расходов (ВПК, социальные, «военные» выплаты), острым дефицитом рынка труда, влиянием санкций на сокращение доступного ассортимента товаров и комплектующих и увеличением затрат на их импорт и логистику, масштабными программами льготного кредитования», – говорит аналитик.

Но ЦБ деваться просто некуда – ему приходится хотя бы пытаться компенсировать все эти проинфляционные факторы высоким уровнем ставки. Пока, уверена Беленькая, экономика этого еще не чувствует (потребление, инвестиции и кредитование растут высокими темпами). Но вряд ли так может продолжаться долго.

«Скорее всего, жесткость ДКП будет сильнее ощущаться по мере сокращения бюджетного стимулирования (в частности, вследствие налоговой реформы) и льготных программ кредитования», – говорит Беленькая.

Среди возможных негативных последствий жесткой ДКП она называет замедление экономической активности в частных гражданских отраслях экономики, откладывание бизнесом решений по инвестициям. «В условиях длительного сохранения высоких процентных ставок и готовящегося повышения налоговой нагрузки с будущего года накопленный запас прочности предприятий может сокращаться, а число корпоративных дефолтов – расти», – полагает аналитик.