Яйца – в топе, а туры в Турцию уже «не кусаются»: что происходит с ценами в Татарстане

В разрезе отдельных товаров снова выросли цены на яйца (видимо, из-за Пасхи)

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Продукты и «непроды» снова дорожают, цены на услуги снижаются

Как и в предыдущие месяцы, в апреле уровень инфляции в Татарстане в целом был на уровне Приволжского федерального округа (7,7%) и снова оказался ниже, чем в России (7,8%). По сравнению с мартом в республике цены выросли на 0,6%.

«Средний» по Татарстану рост цен в апреле разогнался исключительно из-за розничной торговли – на продукты инфляция ускорилась до 8,6% с 8,1% в марте, в непродовольственном сегменте – до 5,8% с 5,2%. А вот рост цен в сегменте услуг продолжил сбавлять обороты, в апреле до 9,2% с мартовских 9,4%.

В последнем случае все объясняется эффектом высокой базы прошлого года – тогда, например, значительно подорожал отдых в Турции, да и вообще спрос на зарубежные поездки только восстанавливался после того, как многие направления стали недоступны. В апреле этого года стоимость туров росла «более сдержанно», в том числе и за счет того, что увеличилась частота авиарейсов.

Стоимость фруктов и овощей продолжала расти, но все же медленнее, чем в предыдущие месяцы Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Дешевеют овощи, дорожают стройматериалы

В разрезе отдельных товаров снова выросли цены на яйца (видимо, из-за Пасхи), сахар, мясо- и рыбопродукты, инструменты и оборудование, стройматериалы и так далее.

Интересно, что стоимость фруктов и овощей продолжала расти, но все же медленнее, чем в предыдущие месяцы. По оценке Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), снижение цен в этой группе, обеспечившее общее «замедление», случилось только на тепличную продукцию – огурцы и помидоры, тогда как цены на другие овощи росли.

В Нацбанке Татарстана объяснили, что производители «переносили в цены возросшие ранее издержки», например на логистику и оплату труда. В результате в апреле говядина, мясные полуфабрикаты, колбасные изделия и молочная продукция (в годовом выражении) дорожали быстрее, чем в марте.

Аналогичная картина – со стройматериалами и мебелью. Тем более что в случае с ними остается на высоком уровне еще и спрос, так как в республике не снижается популярность индивидуального жилищного строительства.

До кондитеров «долетели» последствия неурожая в основных странах – производителях какао-бобов, из-за которого на мировом рынке снизилось их предложение. Это привело к росту мировых цен на это сырье и, как следствие, к увеличению затрат отечественных фабрик на его закупки. При этом в цены продолжали закладывать расходы, которые выросли ранее, например на оплату труда. В итоге кондитерские изделия в Татарстане стали стоить дороже на 7%.

«Несколько подорожала» бытовая техника, которая по-прежнему пользуется высоким спросом. Правда, годом ранее цены на нее снижались, в том числе из-за расширения предложения за счет развития параллельного импорта. В этом году новые и, как правило, извилистые каналы поставок заработали, и с виду все вернулось на круги своя, но за это удовольствие придется расплачиваться.

«Население продолжило наращивать как потребление, так и сбережения»

В России годовая инфляция в апреле возросла до 7,8% (с мартовских 7,7%). Апрельские данные вышли с большим опозданием, формально аж во второй половине мая, хотя на их расчет требуется 6-10 рабочих дней. Виной всему – майские выходные. В итоге данные по инфляции в регионах Банк России вообще опубликовал только 24 мая.

По оперативным недельным оценкам Минэкономразвития, на 29 мая годовая инфляция в стране составила 8,1%. В ЦМАКП на основе недельных данных за май инфляцию по итогам месяца оценили в 8,1-8,2%.

Хотя на ускорение годовой инфляции сейчас влияет эффект низкой базы прошлого года, самый устойчивый фактор остается неизменным – высокий внутренний спрос, который продолжает опережать возможности расширения предложения.

«Данные по потребительской активности подтверждают ее сохранение на высоком уровне с начала года. Февральский прогноз Банка России предполагал более быструю реакцию потребления на ужесточение денежно-кредитных условий. Однако население в условиях роста доходов продолжило наращивать как потребление, так и сбережения», – отмечала Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам».

На ускорение годовой инфляции сейчас влияет эффект низкой базы прошлого года, самый устойчивый фактор – высокий внутренний спрос, который продолжает опережать возможности расширения предложения Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Банк России может пойти на повышение ставки

В ЦБ уже смирились с тем, что инфляция будет возвращаться к цели – 4% годовых – «несколько медленнее». Поэтому на заседании 26 апреля в третий раз подряд сохранили ключевую ставку в высоком уровне в 16% годовых. А на заседании 7 июня, по мнению ряда аналитиков, Банк России может пойти и на повышение ставки до 17%. Такое решение, кстати, рассматривалось и в апреле, но тогда не было принято. В любом случае как минимум о снижении ставки речи точно не идет.

Показательно при этом и то, что сам ЦБ уже ухудшил февральский прогноз по инфляции на 2024 год. Так, теперь регулятор ожидает, что рост цен по итогам декабря составит 4,3-4,8%, хотя ранее предсказывал 4-4,5%. Прогнозы аналитиков по инфляции сейчас составляют 5,2-5,5%. Загнать инфляцию под таргет в 4% ЦБ теперь планирует не ранее следующего года. Придется ли для этого действовать жестче, чем сейчас, – главная развилка для финансовых властей.

Как заявил в свежем интервью «Аргументам и фактам» зампред ЦБ Алексей Заботкин, «мы все время находимся в поисках баланса. Сейчас темпы экономического роста выше обычного, как и спрос на кредиты, а инфляция требует ответа в виде высокой ставки. Результат – низкая инфляция – будет достигнут, но на это требуется время».

ЦБ уже ухудшил февральский прогноз по инфляции на 2024 год. Так, теперь регулятор ожидает, что рост цен по итогам декабря составит 4,3-4,8%, хотя ранее предсказывал 4-4,5% Фото: cbr.ru

Ольга Беленькая тоже уверена, что «эффекты от повышения ключевой ставки все же проявят себя и следует ожидать замедления роста потребительского спроса в последующие кварталы». Но пока, по ее словам, «в экономике сохраняется сильная неопределенность – в оценке ее потенциала и перспектив закрытия положительного разрыва выпуска, устойчивости роста внутреннего спроса и кредитования, сроков нормализации бюджетной политики, усиления или ослабления жесткости рынка труда, изменения внешнеторговых условий».

А «за горизонтом» июньского заседания находятся и другие важные факторы, которые также будут влиять на денежно-кредитную политику до конца года. Среди них – отмена льготной безадресной ипотеки с июля, новые среднесрочные бюджетные параметры, влияние на инфляционные ожидания проинфляционных факторов со стороны предложения (потеря части урожая из-за аномально холодного начала мая, повышение тарифов ЖКХ с июля, сокращение предложения импортных товаров из-за проблем с расчетами) и другие.

«Все это пока не позволяет ЦБ определиться с направленным сигналом, ограничиваясь тезисами о необходимости более продолжительной жесткости денежно-кредитных условий», – резюмирует аналитик.

Аналитики Райффайзен Банка считают, что «инфляционное давление формируется на фоне накопленного «навеса» повышения издержек (затрат на подстройку бизнеса к новым условиям, включая расходы на оплату труда в условиях дефицита кадров в отдельных сегментах рынка), которые производителям удается транслировать в цены при позитивных оценках спроса». А «такая комбинация факторов делает дальнейшее замедление инфляции затруднительным даже при жесткой монетарной политике».