«Золотые маски» «мухаджиров» доехали до Казани

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Актеры и создатели спектакля «Муть. Мухаджиры» театра им. Галиаскара Камала, ставшего в этом году лауреатом театральной премии «Золотая маска» в двух номинациях, привезли награду в Казань.

«Я 20 лет шел не к награде, а к материалу. Это заслуга театра. Я думаю, что это первая „Золотая маска“ за национальный материал», — шутит режиссер «Мухаджиров» Фарид Бикчантаев.

По словам режиссера, слава о татарстанских театрах уже гремит. В этом Бикчантаев видит заслугу руководства республики: строительство и реконструкция театров, развитие национального искусства и собственная театральная премия «Тантана».

Татарстан в этом году привез 6 масок в номинациях «Лучший спектакль. Драматический театр»(«Муть. Мухаджиры»), «Лучшая работа художника по костюмам»(«Муть. Мухаджиры»), «Лучший спектакль. Театр кукол»(«Авиатор»), «Лучший актер. Театр кукол»(«Авиатор»), «Лучший режиссер. Театр кукол»(«Авиатор») и специальный приз «За сопричастность к судьбе страны и поиск национального героя» («Приключения Рустема»).

Видео: Жамиль Салимгараев/ «Татар-информ»