«Золотой век фламандского искусства» завершит программу ко дню рождения «Эрмитажа-Казани»

«Эрмитаж-Казань» — первое представительство знаменитого музея — отмечает свое 17-летие. 23 августа — финальный день праздничной программы — будет посвящен золотому веку фламандского искусства, сообщает пресс-служба татарстанского «Эрмитажа».

На протяжении всего дня гостей музея ожидает квест-игра по выставке. Все участники путешествия получат сувениры, обещают организаторы.

Кроме того, вниманию гостей представят «Специальную экскурсию при музейной температуре» по этой же экспозиции. Пуститься в путешествие по выставке из коллекции Государственного Эрмитажа можно с 13.00, 14.00 и 15.00. Экскурсоводы расскажут об экспонатах и ответят на вопросы о том, «как выставка влюбляет в себя посетителя, что нужно для авторского дизайна и какие открытия совершаются во время монтажа и экскурсий».

Для участия в мероприятии необходима предварительная запись.

Напомним, что выставка «Золотой век фламандского искусства» открылась в феврале и продолжит работу до 20 ноября. Подробнее об экспонатах и необычных задумках главного музея страны — в материале «Татар-информа».