Золотой Boeing, чак-чак, Aurus и новые проекты: как Минниханов встречал короля Малайзии

Сегодня в аэропорту Казани с чак-чаком встретили особого гостя – короля Малайзии Ибрагима Искандара. Монарх обсудил с Рустамом Миннихановым перспективы сотрудничества в экономике, культуре и исламских финансах и пообщался с туристами в Казанском Кремле. Рассказываем о главном из визита короля.





Фото: rais.tatarstan.ru

Золотой самолет султана

Сегодня в международном аэропорту Казани приземлился золотой самолет с особым пассажиром на борту – на Boeing 737 в ливрее, окрашенной в цвет благородного металла, в столицу Татарстана прибыл король Малайзии Ибрагим Искандар.

Воздушное судно доставило монарха из Москвы – Верховный правитель Малайзии провел несколько дней в столице России, где встретился с главой государства Владимиром Путиным.

Этот визит называют историческим, ведь это первая поездка первого лица Малайзии в Россию.

В аэропорту высокого гостя встретил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

– Ас-саляму алейкум!

– Алейкум ас-салям!

Минниханов и Искандар обменялись приветствием, понятным любому мусульманину в мире. Дословно переводится как «Мир вам».

В аэропорту в ход пошла чак-чак-дипломатия, ставшая знаменитой после саммита БРИКС в Казани, когда высших должностных лиц встречали татарским национальным блюдом.

«Это наше национальное угощение – мед и тесто», – пояснил Минниханов, когда они вместе с королем Малайзии попробовали по ломтику десерта.

«Кажется, королю Малайзии нравится», – написала в своем телеграм-канале руководитель Раиса РТ Лилия Галимова, которая выкладывала кадры встречи с летного поля.

«Вам надо было стать королем, чтобы к нам приехать»

После прибытия король Малайзии отправился в Казанский Кремль. Гостю предоставили лимузин Aurus, произведенный в Татарстане. Точно такой же используют и Президент России, и Раис республики.

Рустам Минниханов много лет знаком с султаном Ибрагимом, когда тот еще был правителем Джохора – одного из штатов Малайзии.

«Ваше Величество, мы давно друг друга знаем, и вам надо было стать королем, чтобы к нам приехать. Мы очень рады!» – пошутил на встрече Рустам Минниханов.

Султан Ибрагим поблагодарил Россию и Татарстан за гостеприимство и теплый прием, которые ему оказывают.

Малазийский лидер добавил, что ранее у него состоялась дружественная и конструктивная встреча с Владимиром Путиным.

«Он очень высоко отзывался о Республике Татарстан, говорил о природной красоте и достижениях вашего региона в технологиях и инновациях», – поделился король Малайзии.

Саммит БРИКС, KazanForum и личные встречи

На встрече Рустам Минниханов подчеркнул, что Малайзия играет важную роль в исламском мире, вносит вклад в стабильное мировое развитие. Это один из важнейших партнеров России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Надеемся, что российско-малайзийские связи также получат свое дальнейшее развитие. Татарстан готов этому активно способствовать», – процитировала Раиса республики пресс-служба.

Минниханов заметил, что опыт Малайзии во многих сферах, ее развитый рынок исламских финансов, халяльных продуктов и услуг вызывают большой интерес во всем мире, в том числе и в России.

Представители Малайзии приняли участие в саммите БРИКС, который прошел в столице Татарстана в октябре 2024 года. Позже государство стало страной – партнером БРИКС.

В прошлом году делегация Татарстана во главе с Миннихановым побывала в Малайзии дважды – в августе и декабре. В первый раз это была рабочая поездка, во второй приезд Раис Татарстана провел в Куала-Лумпуре выездное заседание Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир», которую возглавляет по поручению Путина.

Рустам Минниханов пригласил малайзийцев на международный форум Kazan Digital Week в сентябре этого года Фото: rais.tatarstan.ru

Рустам Минниханов поблагодарил короля за теплый прием и гостеприимство.

«В прошлом году мы трижды встречались с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом (во время двух поездок в Малайзию и в сентябре на Восточном экономическом форуме, – прим. Т-и). Благодарны ему за личное внимание к вопросам сотрудничества с Татарстаном», – подчеркнул Рустам Минниханов.

В этом году Анвар Ибрагим стал почетным гостем Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum» и принял участие в заседании Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» в Казани в мае.

«Отрадно, что в этом году в рамках KazanForum был организован отдельный круглый стол «Россия – Малайзия». Мы непременно ждем малайзийские делегации на очередном форуме в мае будущего года», – сказал Раис Татарстана.

Также он пригласил малайзийцев на международный форум Kazan Digital Week в сентябре этого года.

Перспективные ниши – нефть, нефтехимия, судостроение и сельское хозяйство

Рустам Минниханов напомнил, что Татарстан поддерживает связи с рядом регионов Малайзии, в частности со штатами Джохор и Саравак.

По итогам прошлого года зафиксирован рост взаимного товарооборота. Позитивная динамика продолжается и в этом году.

Рустам Минниханов заметил, что республика готова продолжить работу с малайзийскими компаниями в нефтегазовой и нефтехимической сферах. Татарстанские предприятия также заинтересованы в сотрудничестве, в их числе судостроительный Зеленодольский завод им. Горького.

По его мнению, есть хорошие перспективы для сотрудничества в сфере сельского хозяйства, халяль-индустрии и в области высоких технологий.

Он считает, что укрепить отношения должно молодежное сотрудничество. И начало уже положено – сейчас действует международная сеть школьных клубов дипломатии «Движения первых», благодаря которым подростки из разных стран знакомятся с культурой и традициями друг друга. Сегодня это уже более 300 школ из 24 стран мира, в том числе дети из 12 школ Малайзии.

«Ваш опыт работы с молодежью во многом уникален. В декабре прошлого года мы познакомились с деятельностью Национального молодежного совета Малайзии, посетили Международный молодежный центр в Куала-Лумпуре. В эти дни самые активные участники из школ Малайзии гостят в нашей республике, где проходит казанский этап международного лагеря «Друзья», – 20 школьников из Татарстана и 10 из Малайзии. А осенью этого года в Куала-Лумпуре пройдет наш совместный молодежный лагерь, в котором примут участие уже 200 подростков из Татарстана и Малайзии», – рассказал Раис республики.

«Искренне желаю вам приятного пребывания в Татарстане»

Рустам Минниханов напомнил, что Казань получила статус культурной столицы исламского мира в 2026 году, и пригласил партнеров из Малайзии принять участие в мероприятиях.

«Наша республика – пилотный регион по внедрению принципов исламского банкинга и финансирования в России. Это еще одна перспективная сфера для нашего взаимодействия. Малайзия имеет огромный опыт в развитии исламских финансов. В рамках нашего визита в Малайзию в августе прошлого года государственные служащие Татарстана прошли стажировку по направлению «Государственная политика и исламские финансы». Благодарю Вас за эти курсы», – обратился Раис Татарстана к королю Малайзии.

Помимо этого, Рустам Минниханов отметил важность гуманитарных контактов в образовании, в том числе исламском образовании, культуре, туризме и спорте.

«Искренне желаю вам приятного и продуктивного пребывания в Татарстане. Заверяю в стремлении к развитию взаимовыгодного сотрудничества с Малайзией в рамках российско-малайзийских отношений», – добавил Рустам Минниханов.

«Этот визит укрепит взаимоотношения между Малайзией и Татарстаном»

«Мой дорогой друг! Я очень тронут теплым приемом и прекрасным гостеприимством, которое мне здесь оказано. Ранее у меня состоялась дружеская конструктивная встреча с Владимиром Путиным. Он очень хорошо отзывался о Татарстане, природной красоте вашего региона и достижениях республики в технологиях и инновациях», – сказал король Малайзии.

Он отметил, что этот визит в Казань подтверждает приверженность Малайзии к расширению и углублению сотрудничества с Татарстаном. Также султан Ибрагим высоко оценил деятельность Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир», возглавляемой Рустамом Миннихановым.

«Есть большой потенциал для укрепления нашего экономического сотрудничества, взаимодействия в нефтехимии, инновациях, исламских финансах и секторе халяль. Расширяются академические обмены между нашими вузами. Многообещающим выглядит возобновление авиасообщения между Россией и Малайзией. Это откроет новые пути для развития туризма и коммерции. Я надеюсь увидеть в Малайзии больше студентов и туристов из Татарстана. Искренне надеюсь, что данный визит в вашу республику придаст новый толчок укреплению взаимоотношений между Малайзией и Татарстаном», – сказал султан Ибрагим.

Аплодисменты для короля

После официальной встречи сюрприз ждал туристов, которые находились в Казанском Кремле, – Раис РТ показывал королю достопримечательности.

«Это король Малайзии с официальным визитом в России. Он встречался с нашим Президентом Владимиром Путиным, сегодня он находится в нашей республике», – представил туристам гостя Минниханов.

Он поприветствовал гостей Казани: «Искренне рады видеть вас».

Раис РТ спросил у туристов, нравится ли им Казань, на что ему дружно ответили: «Все прекрасно!» и поприветствовали Ибрагима Искандара аплодисментами.

РИА Новости ранее сообщало, что малайзийский король в ходе визита должен посетить Казанский вертолетный завод.

Видео: телеграм-канал Лилии Галимовой