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Спорт
7 февраля 2022  08:25
Артур Халилуллов

Загитова: «Думала будет замена, хотела, чтобы выступила Щербакова»

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова прокомментировала победу сборной России в командном турнире Олимпиады в Пекине по фигурному катанию.

По словам Загитовой, в женском одиночном катании надо было дать выступить Анне Щербаковой, чтобы она также смогла стать олимпийской чемпионкой. Отметим, что Камила Валиева в любом случае стала бы золотой медалисткой командного турнира за прокат короткой программы.

«Я думала, что будет замена. Мне бы хотелось, чтобы выступила Анна Щербакова. Лишней олимпийская медаль никогда не бывает. Мне ли не знать», – заявила Загитова в эфире «Первого канала».

Напомним, что Загитова в Пхенчхане, помимо победы в личном зачете, стала серебряным призером командного турнира.

Сегодня Камила Валиева победила в произвольной программе, а сборная Россия стала олимпийским чемпионом в командном турнире по фигурному катанию.

#алина загитова #камила валиева #фигурное катание
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