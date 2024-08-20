Стоимость золота установила новый рекорд

Золото выросло до 2 556 долларов за тройскую унцию. Такой отметки на на нью-йоркской бирже Comex драгоценный металл достиг в 11:14 мск. Причем эти значения стали рекордными за всю историю, пишет РИА «Новости».

Напомним, еще 16 августа стоимость золота поднялась до 2 523 долларов за тройскую унцию. И на тот момент это были рекордные значения.

Как рассказали аналитики, золото дорожало последнее время из-за напряженной ситуации в мире, при том что инвесторы смотрят на этот драгметалл как на защитный актив.

Также на стоимость золото влияет и еще один фактор — ожидание смягчения монетарной политики ФРС США, так как золото рассматривается как альтернатива низкорисковым долларовым активам, в том числе американским гособлигациям.

По данным CME Group, аналитики ждут снижения учетной ставки в США в сентябре до 5-5,25% с текущего уровня в 5,25-5,5% годовых. Другие считают, что ее могут опустить и ниже – до 4,75%.