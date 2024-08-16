Золото обновило исторический максимум по своей стоимости

Стоимость золота поднялась до 2 523 долларов за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи). Отмечается, что это новый исторический максимум для данного драгоценного металла, пишет ТАСС.

До этого в ходе торгов стоимость золота поднималась до 2 538,7 долларов за унцию (+1,86%). Причем уже в 18:47 мск данный драгоценный металл вырос в цене до 2 528 долларов за тройскую унцию (+1,53%).

Поддержку рынку оказывает усиление геополитической напряженности на Ближнем Востоке и конфликт на Украине, пишет «Интерфакс».

Причем трейдеры продолжают оценивать перспективы денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Они ожидают, что после всех заседаний в 2024-м Центральный банк США должен снизить процентную ставку на 100 базисных пунктов с нынешнего диапазона 5,25-5,5% годовых.