Ирада Аюпова: «Первый спектакль в новом театре Камала? Это вопрос одного-двух месяцев»

Каким будет наполнение нового здания театра Камала и что делать с его старым домом? В чем разница между цензурой и «управлением контентом»? Как развивать культурный туризм на территории республики? Об этом и многом другом в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову рассказала министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.





Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Казань в истории человечества уже останется как место проведения форума БРИКС»

- Ирада Хафизяновна, в начале нашей беседы хотелось бы широкими штрихами обозначить ключевые события прошлого года в республике в сфере культуры. Год был очень насыщенный, и хотелось бы, чтобы вы, как человек владеющий всей картиной, назвали три-пять таких событий.

- Все зависит от того, какого уровня события мы будем позиционировать и раскрывать. Но, безусловно, вся наша страна, да и мир, наверное, тоже, жил все-таки БРИКСом. И Казань в истории человечества уже останется как место проведения форума БРИКС, который прошел в октябре прошлого года. Это была очень важная история для всех нас, и я рада, что культура тоже была представлена в рамках годового пула событий, которые были посвящены тематике БРИКС.

Вообще, тема коммуникации, международного сотрудничества, вот эти международные проекты - это очень интересная тема, потому что сегодня, когда мы испытываем определенные сложности в межстрановой коммуникации, культурная коммуникация не прекращается. В этом году вновь заявили о себе очень многие наши партнеры, и, как ни странно, многие проекты у нас были реализованы, в том числе даже с представителями недружественных стран. Так, очень мощной историей был проект итальянского балетмейстера Лорки Мясина в театре оперы и балета - я говорю о российской премьере балета «Грек Зорба». Это был совместный проект многих стран, очень успешный и удачный.

Но мне хотелось бы сказать еще об общероссийских площадках в сфере культуры, в которых фигурировала Казань. Безусловно, это тот факт, что Казань была признана библиотечной столицей России. У нас прошел очень крупный библиотечный форум, на который приехали представители сообщества библиотекарей не только практически всех регионов России, но и из-за рубежа. Отмечу, что параллельно мы были выбраны самыми читающим регионом, у нас прошел также фестиваль-форум «Литературный флагман России», на который приехали еще и книгоиздатели. То есть действительно все, что связано с книгой, со словом, было для Казани успешным по итогам 2024 года. И, наверное, это не случайно. Вы знаете, что Казань всегда была центром книгопечатания, буквально в 2023 году мы с вами устанавливали мемориальную доску в связи с 220-летием издания первого печатного Корана «Казан басмасы». Фактически это была своего рода революция в духовном книгопечатании для ислама.

«Рада, что культура тоже была представлена в рамках годового пула событий, посвященных тематике БРИКС» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Следующее направление, которое тоже было не менее значимым, - музейные маршруты. Мы открывали пул проектов Министерства культуры Российской Федерации по республикам России, это были республиканские музейные маршруты, которые объединили практически все музейное сообщество. И для участия в форуме музейного сообщества к нам тоже приехали практически все регионы России.

И третье - Всероссийская детская фольклориада. Эмоционально для меня это был просто потрясающий проект. Он был невероятно сложный, вы даже не представляете, до какой степени. Больше тысячи детей, приехавших практически со всей страны, которых надо было разместить и накормить, за которыми надо было присмотреть. Но энергетика, которая шла от этого проекта, была незабываемой. Мы вместе с ними шли маршем по Казанскому Кремлю, и это было что-то невероятное. Вот мы говорим с вами о патриотизме - вот он, патриотизм. Эти дети поют свои родные песни, они радуются этому, живут этим. Я хочу лишний раз поблагодарить руководителя Российского Дома народного творчества Тамару Валентиновну Пуртову, потому что этот проект и то, что она нам его доверила, - это было просто невероятно.

«Благодаря 809-му указу Президента России мы перестали гнаться за количественными показателями»

Я назвала три крупных федеральных проекта, но было много и других. Было много премьер, событий, очень много побед, которые подтверждали, что мы действительно лучшие. Это и «Золотая маска», и Лука Муромов с его победами, и Саид Галиуллин, который очень достойно представил нас на площадке «Голос.Дети». На протяжении трех лет проводится конкурс молодых композиторов России, и дважды победителями в номинации «Опера» становились молодые композиторы Татарстана. На этот раз им стал Ильяс Камал. Я считаю, что это очень большие победы. Конкурс, кстати, появился во многом и благодаря встрече Владимира Владимировича Путина с Эльмиром Низамовым, который стал лауреатом премии Президента России для молодых деятелей культуры и искусства. На этой встрече он поднимал вопросы по поддержке молодых композиторов.

И таких побед много. Но, мне кажется, нужно смотреть шире - на какие-то институциональные изменения, связанные с нашей работой, которая не так сильно видна на наших площадках. Я считаю, что самым ключевым изменением в нашей деятельности стало изменение идеологии финансирования.

- И как она поменялась?

- Благодаря 809-му указу Президента России («Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», - прим. Т-и) мы перестали гнаться за количественными показателями. В прошлом году мы эту историю отработали, и с 2025 года впервые государственный заказ для учреждений культуры формируется в плоскости как количественных показателей, так и управления контентом.

«Вот мы говорим с вами о патриотизме - вот он, патриотизм» (на снимке – марш участников Всероссийской детской фольклориады по Казанскому Кремлю) Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

- А как измеряется эффективность? Эти принципы тоже поменялись?

- Да, на сегодняшний день мы доводим до наших учреждений реальный заказ на содержание деятельности. То есть у нас есть 809-й указ Президента, где деятельность в гуманитарной сфере четко определяется по концепции управления контентом. И я считаю, что то, что мы сегодня определяем приоритеты и говорим, как и что нужно ставить за государственные деньги, то есть доводим госзаказ, - это, мне кажется, очень неплохо.

Здесь речь идет не о тотальном госзаказе, не о цензуре, а о том, что государство, как заказчик создания контента, формирует четкое государственное задание в этом вопросе. И приоритеты 2025 года, Года защитника Отечества, думаю, очевидны.

«Наша задача - в течение двух-трех месяцев максимально адаптировать спектакли под условия в новом театре»

- Хотелось бы поговорить о новом здании театра имени Камала. Я думаю, что не ошибусь, если скажу, что его открытие - это, наверное, самое ожидаемое событие этого года. По крайней мере, его ждут даже те, кто в театр не ходит, но кто впечатлен архитектурой и тем, как преобразилось это место в Казани. Мы знаем, что 20 января там пройдет коллегия вашего министерства. Можно ли считать это открытием?

- Я хотела бы вспомнить в связи с этим открытие нашей Национальной библиотеки. Все-таки переезд и полноценное открытие - это разные вещи. Мы, во всяком случае, заявляем о том, что будет техническое открытие, связанное с готовностью здания принимать театр и организовывать там различного рода театральные профильные активности.

Другое дело, что сейчас очень много споров на тему, имеет ли смысл заявлять профильную театральную деятельность сразу на всех четырех площадках. Напомню, в этом здании четыре сцены - от камерного зала на 61 посадочное место до основного, самого большого зала на 751 место. Каждый из залов имеет свои преимущества и особенности, и для нас сейчас вопрос - имеет ли смысл запускать сразу все четыре, или нужно подождать. Потому что есть вопрос адаптации репертуара под сценические возможности каждой площадки, и эта тема пока дискуссионная.

Вы знаете, что если вы зайдете на сайт театра Галиасгара Камала, то увидите, что на февраль мы продаем билеты в старое здание. Потому что театр еще нужно перевозить. Конечно, мы старались максимально все приспособить, чтобы объемы сцены соответствовали, но возможности уже другие. И очень хочется, чтобы мы не просто перенесли спектакли с одной площадки на другую, но при этом еще и улучшили каждый из них.

«Переезд и полноценное открытие - все-таки разные вещи» Фото: пресс-служба Раиса РТ

Безусловно, это займет время. В свое время мы открыли Национальную библиотеку 30 августа, и [потом] у нас была история с организацией ее посещения, то есть она работала как дискуссионная площадка, как точка посещения туристическими группами, но обеспечить книговыдачу в полном объеме мы смогли лишь после того, как перевезли все книги и разложили их в соответствии с классификацией.

- Когда мы сможем увидеть первый спектакль?

- Я боюсь сегодня что-то обещать. Мы сейчас думаем о том, что все-таки там нужно реализовывать какие-то активности.

- То есть это скорее следующий сезон?

- Нет, это вопрос одного-двух месяцев. Просто мы общались с нашими коллегами о том, как это происходило в других театрах России. В любом случае, для того, чтобы полностью адаптировать все спектакли под эту площадку и уйти в ту концепцию репертуарного театра, в которой работает не только театр Галиасгара Камала, но практически все театры нашей республики - это когда вы в течение, например, месяца показываете практически все спектакли текущего репертуара по одному, по два раза…

Но сегодня ситуация следующая. Например, вахтанговцы брали один день перед каждым спектаклем для того, чтобы адаптировать его под новую реконструированную сцену. Здесь вопрос вот этого люфта, понимаете? То есть либо мы меняем количество спектаклей в месяц и берем некий люфт для полной адаптации, то есть с учетом работы света, звукорежиссуры - все это должно прописываться. Вообще, вы знаете, это отдельная тема - очень многие люди воспринимают театр только как артистическую историю. На самом деле это большая команда. Там у каждого - у постижера, гримера, звукорежиссера, светорежиссера - своя миссия и функция. Даже монтировщики и рабочие сцены вносят невероятный вклад в постановку спектакля.

Для того, чтобы все это адаптировать, нужны время, ресурсы и компетенции. Поэтому сегодня наша задача - в течение двух-трех месяцев максимально адаптировать спектакли действующего репертуара под условия в новом театре. И плюс создать достаточное количество спектаклей, чтобы мы не испытывали дефицита предложения.

«Нужно создать достаточное количество спектаклей, чтобы мы не испытывали дефицита предложения» Фото: © Рустем Шакиров / «Татар-информ»

«Очень большое количество людей настроено на то, что театр должен открываться спектаклем «Зәңгәр шәл»

- И все-таки, такой момент, может быть, символический - каким спектаклем вы бы открыли новое здание театра? И есть ли в этом плане взаимопонимание с его руководством? Это должна быть какая-то классика, «Зәңгәр шәл» («Голубая шаль», - прим. Т-и), или, может быть, наоборот, какой-то современный спектакль, учитывая, что это новая страница в истории театра?

- Могу вам сказать, что очень большое количество людей настроено на то, что театр должен открываться спектаклем «Зәңгәр шәл». Это действительно культовый спектакль, который очень близок нашему народу. Я хочу отметить, что это один из немногих спектаклей, который, несмотря на то, что он идет на сцене Камаловского театра уже не первое десятилетие, по-прежнему востребован. Зрительский интерес к нему не падает, он традиционно очень успешен, в том числе с точки зрения продаж.

Другое дело - в каком формате [его показывать]. Еще раз: самый главный вызов, который мы имеем на площадке нового театра, это невероятное количество инженерных, технических, технологических возможностей в каждом зале.

В камерном зале есть возможность организации различных медийных историй, есть хорошие звук, свет, проекционное оборудование, которое позволяет организовывать показы спектаклей, фильмов, конференций. То есть там очень большой диапазон выбора и очень удобные места.

Есть универсальный зал до 400 мест - технически это вообще фантастическая площадка. Там цифровая студия, можно даже снимать кино и медиаконтент. При этом это зал, который позволяет реализовывать самые невероятные идеи... Планшет сцены позволяет выстраивать ее на четырех уровнях, то есть вы можете по-разному ее модифицировать. Это зал-трансформер. Это приблизительно так же, как в «Казань Экспо», 100 мест фиксируемые. А остальные места в зрительском зале вы можете достроить по той конфигурации, которая будет вам удобна.

Есть уникальный для драматических театров восточный зал - круглый, с панорамным видом на озеро. Там тоже есть механика сцены, которая перемещается по уровням.

Ну и, конечно, основной зал, который тоже дает и хорошие акустические решения, и технические возможности сцены. Там просто все летает и все автоматизировано.

К этому тоже нужно адаптироваться. Фактически мы должны сейчас перезаписать звуковые и видеорешения всех этих спектаклей в новых условиях.

«Главный вызов – невероятное количество инженерных, технических, технологических возможностей в каждом зале театра» Фото: пресс-служба Раиса РТ

- Когда мы говорим о концепции театра, о том, что новое здание принципиально отличается от того, что мы видели раньше, возникает вопрос: какой еще функционал будет у театра, помимо профильного, чисто театрального?

- А можно задать встречный вопрос: что такое, по-вашему, театр? Как направление искусства. Что там главное – слово, звук, картинка?

- Ну, главное - это люди и содержание спектаклей, пьес, которые там ставятся. Мы так понимаем, что главное - это все-таки вот этот дух.

- Да, контент очень важен, но надо понимать, что театр - это синтетический вид искусства. Так же как кино, так же как цирк. Это жанр, который предполагает сотворчество сразу большого количества людей. Это, безусловно, художник; художественно-постановочная часть - это отдельное пространство. Это сценограф, человек, который визуализирует картинки, изображение костюмов. Это, безусловно, слово, драматургия, потому что без этого не может быть театра. Это музыка - практически все спектакли на сегодня музыкально оформлены. Не случайно одно из ключевых направлений развития в Камаловском театре - это, в том числе, развитие музыкального искусства. Оркестр под управлением Данияра Соколова - замечательный коллектив, который не только оформляет, обрамляет спектакль, но и выступает как самостоятельная творческая единица. А также как исследовательская единица - они очень много работают по архивам, восстанавливают музыкальные произведения, которые были связаны с театром или, так или иначе, с нашим искусством. Это хореография, пластика, движение. Это, наконец, звуковые и медийные решения, сегодня для этого очень много возможностей.

Так что это комплексный продукт. И естественно, что, исходя из синтетической, соединительной природы этого вида творчества, очень важно, чтобы вокруг театрального процесса развивались все сопутствующие направления, начиная с истории костюма, с языка костюма и заканчивая современными технологиями. То есть чтобы происходила имплементация традиционной культуры в современные технологические решения.

Посмотрите, сегодня ведь искусственный интеллект дает колоссальное количество возможностей, и идет очень много споров - кто победит в творчестве, он или креативная суть человека? Театр не может отрицать сегодня в том числе и такие решения. И только если он подчинит искусственный интеллект себе, своему звучанию, своему развитию, он выстоит в этой борьбе. А это именно борьба. Сегодня ребенок, которому нет еще года, уже становится зрителем технологий, которые транслируются ему с гаджетов родителей. Уже в таком возрасте идет перепрошивка в отношении зрительного восприятия большей части контента. И наша задача, чтобы они имели свою собственную позицию, чтобы не воспринимали все исключительно путем визуального давления. Чтобы они умели воспринимать, вычищать. Это своего рода институции, которые позволят нам сохранить нашу исследовательскую и интеллектуальную человеческую активность.

«Вы знаете об успешном опыте работы Зайниева в «Экият», когда практически чуждый режиссуре театра кукол человек меняет формат» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Поэтому я считаю, что это, в первую очередь, институт человеческого развития. Развития во всех направлениях: язык, восприятие музыки, слух, умение анализировать ситуацию, умение мыслить, домысливать, дорисовывать образ, развитие воображения и многое другое. Все то, что позволяет нам оставаться людьми.

«Если я прихожу в музей или в театр, у меня должны быть возможности прийти туда всей семьей»

- Не могу не задать вопрос о назначении, которое вызывает много различных трактовок. Директором Камаловского театра стал Ильгиз Зайниев, и есть мнение, что это шаг к смене руководства театра.

- Вы знаете, во-первых, когда [главный режиссер театра имени Камала] Фарид Рафкатович Бикчантаев представлял Ильгиза Газинуровича коллективу, он говорил о том, что это единственный человек, которому он доверил бы театр. Потому что театр - это, снова вернусь к той истории, все-таки живое существо, и здесь очень важно созвучие, общая идеология театра с духовным настроем его руководителя.

Но в данной ситуации Ильгиз Газинурович - не главный режиссер, здесь речь идет больше об общем руководстве театром, об идеологическом и художественном синтезе этих процессов, их синхронизации. Вы абсолютно правильно сказали, что площадка многоуровневая и она не может уйти чисто в технологическое управление. [Экс-директор, ныне первый заместитель директора театра] Ильфир Ильшатович Якупов - талантливый менеджер, очень профессиональный управленец. Но здесь нужно не просто технологически это сложить, но еще и идеологически выстроить все, что происходит на сцене и внутри театра в комплексе. Все площадки. То есть это должна быть система воспроизводства смыслов, выстраивания преемственности.

И вы, наверное, знаете об успешном опыте работы Зайниева в театре кукол «Экият», когда практически чуждый режиссуре театра кукол человек меняет форматы. «Авиатор», с которым он взял «Золотую маску», - это не детский спектакль, это абсолютно новое прочтение и возможностей театра кукол, и его миссии. Все ассоциируют театр кукол с детством... Кстати, у меня есть для вас подарок. Я не знала про ваш вопрос, но тем не менее. Вот то, что делает наш театр кукол (распаковывает, показывает): змейка, символ года Змеи.

- Спасибо большое.

- Сделать такую куклу - это, на самом деле, очень большой процесс. Это не только визуализация, здесь все сделано вручную. Мы вообще утрачиваем поколение людей, которые работают вручную.

Ирада Аюпова: «При проектировании нового здания театра строилась концепция пространства, наиболее адаптированного к семейному посещению» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

- Хендмейд уходит.

- К сожалению, да. А театр - это то место, где многое приходится делать вручную. Начиная от образа и заканчивая папье-маше, из которого сделана эта кукла.

То, как они вовлекают людей в сообщество любителей театра кукол, действительно заслуживает уважения. В Год семьи у них был очень интересный проект, за этой темой, я считаю, будущее - речь о построении семейных театров. Вообще государство, наверное, должно понимать, что то, как организован семейный досуг и то, насколько развернута инфраструктура в отношении семьи, в отношении любой целевой аудитории, - это очень важное условие и важный аспект в подходах к организации деятельности социальной инфраструктуры.

Мы сегодня, кстати, являемся свидетелями адаптации всей жизненно важной инфраструктуры под запросы различных целевых аудиторий. Когда мы говорим об инклюзии, обычно это ассоциируют с людьми с ограничениями здоровья, но нет, безбарьерная среда - это тема, актуальная для всех. Для творческих институций она не менее актуальна. Если я прихожу в музей или в театр, у меня должны быть возможности прийти туда всей семьей.

И кстати, в новом здании театра Галиасгара Камала при проектировании строилась концепция пространства, наиболее адаптированного к семейному посещению. Там есть детская комната, где можно будет оставить и организовать своего ребенка, чтобы им занимались профессиональные педагоги. На территории артистической зоны, в засценическом пространстве, есть пространство для организации детей сотрудников. В театре очень много семей, это вечерняя история, детсады уже не работают. Куда они должны привести своих детей во время спектакля? Есть пространство, где можно оставить своего ребенка, доверить его профессиональным педагогам, пока папа или мама на сцене.

Очень много таких нюансов. Мы старались рассмотреть пространство театра именно с такой вот эмпатией, с любой точки зрения. Например, было очень много запросов к организации пространства для чтения намаза. Все это сегодня предусмотрено.

Поэтому, мне кажется, тема восприятия семьи во всех аспектах как некоего мини-сообщества - это очень хорошая модель для того, чтобы выстраивать более крупные сообщества и, соответственно, выстраивать государство, которое максимально эффективно взаимодействует с обществом любого уровня.

Сегодня музыкально-драматический вектор активно развивается и в Тинчуринском театре, где оркестром руководит Ильяс Камал» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Очень часто путают музыкальный и музыкально-драматический театры»

- Ваше мнение - нужен ли в Казани, в Татарстане отдельный музыкальный театр, который, может быть, был бы общим для различных жанров - и для мюзикла, и для рок-оперы, и еще для чего-то? Обсуждается ли такая тема, и, может быть, даже рассматривались какие-то площадки?

- Пункт номер один: театр Галиасгара Камала практически идеально подходит для того, чтобы реализовывать в его сценических пространствах музыкально-драматический репертуар. И у нас в рамках реконструкции, в том числе, были приобретены качественные инструменты для оркестра. Я надеюсь, что музыкально-драматические постановки найдут свое место в репертуаре татарского театра. Тем более что он изначально был задуман и развивался как музыкально-драматический. Мне кажется, союз Тинчурина и Сайдашева (125-летие Салиха Сайдашева, кстати, будет отмечаться в этом году) лежал в основе развития музыкального театра. И мне кажется, что у площадки Камаловского театра достаточно большой музыкально-драматический потенциал.

Очень важно, что сегодня этот вектор активно развивается в Тинчуринском театре. Оркестром там руководит Ильяс Камал, он же музыкальный руководитель театра. Мы уже упомянули о том, что в прошлом году он был признан лучшим композитором страны в оперном искусстве. У него еще одно изменение в жизни - он возглавил Союз композиторов Республики Татарстан. И я думаю, что направление музыкально-драматического театра будет развиваться также и на площадке Тинчуринского театра.

Если мы говорим о том, чтобы создать что-то отдельное, то все, что вы упомянули – рок-опера и так далее… Тут просто нужно быть более корректными терминологически. Очень часто путают музыкальный и музыкально-драматический театры. Безусловно, и там, и там музыка является самостоятельным творческим продуктом. Разница только в том, что в современной терминологии музыкальный театр - это все-таки больше театр оперы и балета. Это отдельный вектор, отдельное направление, и в связи с этим я задам вам вопрос, который часто задаю: вы сможете назвать авторов либретто самых известных опер?

- Думаю, мало кто назовет.

- Да, потому что ценность этого продукта в музыке. И вот именно четкое понимание того, что есть доминанта, наверное, является ключевым в определении музыкального и музыкально-драматического театров.

«Ребята учились в Казани, уехали в Москву, потом вернулись, когда их пригласил Айрат Хаметов» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Мы с вами больше говорим о музыкально-драматическом театре. И я сегодня все-таки сторонник того, что нам нужно набирать репертуар. Это определенный вектор, определенное движение, оно у нас есть. Я уже говорила в одном из интервью, что для того, чтобы запустить чисто музыкально-драматический театр, нужно хотя бы 20-30 полноценных произведений, которые будут звучать с этой сцены. Иногда пытаются совместить, например, у Назиба Гаязовича Жиганова есть потрясающие оперы, но это немножко другая история. Потому что и требования к квалификации персонала будут разные.

Да, музыкально-драматический театр важен для нас, но я считаю, что сегодня очень важно при имеющихся площадках все-таки создавать полноценную комплексную историю, чтобы музыка присутствовала и на сценической площадке драматического театра. Надо разобраться в терминологии, и, соответственно, от этого будет происходить все остальное. Мы должны понимать, какие требования мы будем предъявлять к квалификации артистов, которые будут работать на сцене музыкально-драматического театра.

Эксперименты сегодня есть. Буквально недавно я присутствовала на спектакле «Семь жемчужин. Река памяти», очень интересном эксперименте нашего Государственного ансамбля песни и танца. Это тоже музыкально-драматический спектакль, там есть драматургия, текст и есть музыкальное оформление. Причем музыкальное оформление абсолютно разноплановое. Очень интересный получился проект, мне на самом деле понравилось. И это работа наших молодых режиссеров. Ценность проекта для меня как раз в том, что это видение молодых людей. То есть ребята учились в Казани, уехали в Москву, потом вернулись, когда их пригласил [художественный руководитель Государственного ансамбля песни и танца РТ] Айрат Ринатович Хаметов, чтобы они поставили спектакль. Я думаю, это партнерство будет продолжено.

То есть это видение молодых, и сегодня такое чистое деление [на драматический и музыкальный театры] не совсем, может быть, и принимается людьми. Как я уже говорила, медиа приучило нас к тому, что сегодня мы в большей степени за комплексное восприятие. Скажем, саундтреки известных фильмов живут абсолютно самостоятельной жизнью.

«Единственное, что могу сейчас сказать о старом здании театра Камала: оно все-таки строилось как театр»

- И в завершение театральной тематики хотел бы спросить вас о дальнейшей судьбе старого здания Камаловского театра.

- Я могу сказать только то, что сегодня есть несколько концепций. Пока мы переезжаем, а дальше будет видно.

«О судьбе старого здания театра могу сказать только, что есть несколько концепций. Пока мы переезжаем, а дальше будет видно» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

- То есть нельзя сказать, что есть какое-то принятое решение?

- Я, по крайней мере, о таком решении не знаю. Может, оно и есть, но я не знаю.

Если вы даже проанализируете все то, что пишут, есть несколько концепций. Первая - сделать это чисто прокатной площадкой, которая будет коммерчески отрабатывать свое содержание. Что именно там будет транслироваться - здесь в концепции могут быть различия, но в любом случае это такая бизнесовая модель.

Вторая из звучащих концепций - оставить это сценической площадкой и, соответственно, реализовывать там что-то творческое. Для меня на сегодняшний день с этой точки зрения есть только одна проблема: у нас не так много артистов. Их надо готовить, и это плановая кадровая политика. У нас есть четко выстроенные планы по подготовке кадров, на сегодняшний день мы на площадке театра Галиасгара Камала сотрудничаем и с Казанским государственным институтом культуры, и с ГИТИСом. Кроме артистов, нам нужны режиссеры, звукорежиссеры и т.д. И все это единичные профессии, хороший слухач - редкость, их не так много.

И третья концепция - это изменение профиля деятельности.

Единственное, что я могу сейчас сказать: это здание все-таки строилось как театр. И из 13 тысяч квадратных метров его площади 10 тысяч - это то, что обслуживает сам театр.

- И какая концепция не была бы принята, это в любом случае подразумевает серьезные инвестиции.

- Естественно. Я не думаю даже, что здесь вопрос серьезных инвестиций, но это в любом случае должна быть очень четко продуманная история. Нужно просто понимать, куда мы будем двигаться дальше. Да, безусловно, у нас есть очень много творческих коллективов, и творческая жизнь республики невероятно активная, но профессиональное искусство - оно на то и профессиональное искусство. Человек может один раз прийти посмотреть своего соседа, друга и так далее, но продавать продукт - это достаточно сложная история.

Главный режиссер театра им. Камала Фарид Бикчантаев с «Золотой маской», полученной в прошлом году за спектакль «Болганчык еллар. Мөһаҗирләр» («Муть. Мухаджиры») Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Ключевая ошибка именно в том, что патентуется фактически воздух»

- В прошлом году была резонансная история с так называемыми «патентными троллями». Вы тогда выступали с инициативой о пересмотре порядка регистрации товарных брендов. Удалось ли сделать какие-то шаги?

- Да, на сегодняшний день мы сделали несколько шагов. Пункт номер один: естественно, мы ведем эту работу в коммуникации с Роспатентом. Есть реальные пробелы законодательства, и это уже отдельная работа с депутатами. Я думаю, когда мы сформулируем более четко позицию и запрос именно в части законодательной инициативы, мы также будем ее отрабатывать.

Суть в чем? В том, что люди патентуют, не имея реального товара. То есть я могу запатентовать, как это произошло с «Су анасы»: у меня [вид деятельности по ОКВЭД] практически по всем видам и категориям товаров, начиная от производства инструментов и заканчивая образовательными услугами, и я запатентовал бренд «Су анасы», фактически поставив под запрет использование этого словосочетания в бизнес-процессах. Ключевая заминка здесь вот в чем. Если у меня, скажем, есть конкретная кукла, которую я могу визуализировать, то есть есть товар или услуга, созданные мною, то вопросов нет - пожалуйста, я могу патентовать именно эту визуализацию, эту услугу, этот бренд. Но если у меня воздух, то это неправильно. Ключевая, системная ошибка именно в этом, в том, что патентуется фактически воздух. У этих людей нет товаров, у них даже по виду экономической деятельности нет производства этих инструментов. Но, тем не менее, они патентуют это производство инструментов как бренд.

А работаем мы следующим образом. На сегодняшний день, во-первых, у нас действительно подготовлены и направлены обращения патентному управляющему, то есть мы работаем официально в парадигме Роспатента. Плюс здесь есть еще нарушение антимонопольного законодательства, поэтому мы подготовили и направили обращения в ФАС. И там, и там работа у нас ведется, она не короткая, но, тем не менее, этот процесс запущен.

Это действительно не только наша проблема, понятие «патентный тролль» - общеустановленное, скажем так, словесное сочетание по всей стране. Действительно, патентуют все подряд, но в русском языке нелогичность этого очевидна (я все время в шутку предлагаю запатентовать словосочетание «министерство культуры» и собирать со всех министерств культуры дань), а вот в национальных языках люди не всегда могут понять.

Мы с коллегами поставили перед Роспатентом вопрос, что здесь все-таки должна производиться и экспертная оценка - насколько объективно использование и патентование тех или иных обозначений, скажем, в коммерческой деятельности.

Так что работа ведется. Еще раз повторяю: чудес не бывает, это четкая, выверенная юридическая работа, и она идет.

Театрально-цирковой спектакль «Печән базары» («На Сенном базаре») в Казанском цирке Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Цирк замахнулся на полноценную национальную программу»

- Казанский цирк в прошлом году сделал очень серьезный шаг – поставил театрально-цирковой спектакль «Печән базары» («На Сенном базаре», - прим. Т-и). Мы знаем, что вы назвали это своей личной победой, и это действительно нечто - мы впервые видим цирк на татарском языке.

- Я действительно воспринимаю это как своего рода личную победу. Не в том плане, что я была режиссером или еще что-то, отнюдь. Мы провели, на самом деле, совсем другой эксперимент. Он не первый и не единственный, и я считаю, что его ценность в другой плоскости.

Вы знаете, что у нас очень большое количество событий, и мы организуем множество различных концертов и программ — на 26 апреля, 9 мая, 8 марта, 23 февраля, Новый год… И, как правило, они уходят. А ведь это и человеческий капитал - там и сценарий, и замысел, и режиссура. Тем более что мы стараемся, чтобы там прописывались какая-то идеология, творческая ценность. И все это растворяется.

В этот раз мы пошли другим путем. Мы пошли по пути создания программы, которая будет пропагандировать татарский язык для абсолютно широкого круга лиц. И мы на площадке цирка создали историю, которую посмотрели 16 тысяч человек. Я действительно была поражена тем, что люди не уходят. Да, был перевод, но все же. Мы транслировали ценность, мы транслировали смысл, мы знакомили людей с творчеством Тукая. При этом ценность этого произведения была у нас еще и в том, что не надо бояться. Ведь этот спектакль - о страхах, о сопротивлении страху. О том, что каждый человек боится чего-то, но нужно идти вперед, невзирая на страх и преграды.

Но это не единственный проект, который мы перенесли на профессиональную площадку. Вы знаете, что позапрошлогодний спектакль Айдара Заббарова «Тукай Казанга кайта» («Возвращение Тукая», - прим. Т-и) сейчас идет на площадке Камаловского театра. Тоже с очень большим успехом - невозможно купить билет, очень большой запрос, люди в восторге. Мы надеемся, что поставим и мюзикл Айдара Заббарова, который мы ставили на площадке Московского международного Дома музыки в позапрошлом году («Жду! Верю! Люблю!», - прим. Т-и). Думаю, что этот спектакль тоже будет реализован, потому что там собран хороший музыкальный материал. И мне кажется, это очень правильный подход. То есть мы стартуем с проектом, который имеет долгую жизнь.

А что касается цирка, то сегодня эта программа с точки зрения режиссуры, костюмов, инвентаря полностью готова. Но сейчас [директор Казанского цирка] Эльмира Хамидовна Булатова замахнулась на еще большую историю, она хочет создать полноценную национальную цирковую программу. Сейчас у них ведутся работы, и я думаю, что либо в этом году, либо в начале следующего мы эту программу, Алла бирса, покажем.

«Когда мы стали рассказывать о содержательной части Каравона, вовлеченность людей поменялась» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Практически во всех праздниках мы делаем акцент на играх, на интерактиве. Люди должны быть вовлечены в процесс»

- В этом году отмечается 200-летие Каюма Насыри. Наверняка есть большое количество мероприятий, которые пройдут в знак этого события в течение года. Какие из них ключевые?

- Вы знаете, все-таки самый большой пул этих мероприятий - просветительский. Мы в любом случае продолжим проект, связанный с краеведческой публицистикой. И мы считаем, что это должно стать брендом этого года, который будет сохранен в последующем. Будут и выставочные проекты, и какие-то встречи. Вовлечены практически все учреждения. Я не могу сказать, что будет бум постановок, это не так, но выставочные и просветительские проекты однозначно будут реализованы.

И, кстати, запрос на просветительские проекты со стороны сообществ - самый большой сегодня. Это стало модным, здесь нам очень помогла пандемия. Если помните, мы все тогда перешли в онлайн-режим…

- …некоторые так и не вышли из него. Продолжают работать удаленно.

- Кстати, в этом есть много преимуществ, но, так или иначе, я, например, помню наш первый Каравон онлайн. Когда мы стали рассказывать, что такое Каравон, о тех традициях, которые сохраняются в рамках этого праздника, для многих людей это было открытием, они по-другому на него взглянули. Раньше они приезжали погулять по концертным площадкам, послушать номера, покушать, простите, шашлык, попрыгать и уехать. А когда мы стали рассказывать о содержательной части праздника, у нас даже вовлеченность людей поменялась. И сегодня практически во всех праздниках мы делаем акцент на играх, на интерактиве. Люди должны быть вовлечены в процесс.

Я считаю, это очень большая победа. Для меня это тоже очень важно, потому что раньше вытащить людей потанцевать, поиграть - ни за что на свете. А сейчас очереди стоят. У меня в прошлом году на Каравоне был комичный случай. Я сама училась играть в одну игру, и тут ко мне подошли детки и говорят: «А вы скоро закончите?» Типа, вы слишком долго сидите, давайте освобождайте место, до свидания (смеется). Я считаю, что это очень хорошая история. Каждая игра имеет свою философию, и то, что мы возвращаем детей к традиционным играм, то, что мы этот дух соревнования... Если помните, мы запустили в свое время «Уен фест», потом он немножко сбавил темп, но я считаю, что нужно усиливать это направление. Люди стали интересоваться, они стали задавать вопросы. Сегодня действительно бум востребованности просветительского контента.

«Каждая территория имеет свой культурный код» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Мемориальные музеи, если они не интегрированы в туристические маршруты, не так популярны и очень тяжело функционируют»

- Небольшая история от наших журналистов. Мы буквально недавно писали о том, что в поселке Васильево дочери скульптора Рады Нигматуллиной создают ее музей. Как вы считаете, есть ли смысл как-то поддержать эту идею? И вообще поселок Васильево, оказывается, достаточно интересный с этой точки зрения - и Константин Васильев там творил, и Николай Фешин. Есть ли смысл как-то по-новому взглянуть на этот фактически пригород Казани?

- Я считаю, что каждая территория имеет свой культурный код. И, безусловно, раскрыть ту или иную культурную составляющую каждой территории возможно в том числе и в рамках действующей инфраструктуры культуры. Потому что количество библиотек, клубов, которые у нас сегодня есть, позволяет безбоязненно организовывать любую культурную активность на любой территории.

Зеленодольский район вообще уникальный. Во-первых, это, наверное, единственный муниципальный район, на территории которого находится два объекта ЮНЕСКО – остров-град Свияжск и Астрономическая обсерватория имени Энгельгардта. Но, кроме всего этого, в годы Великой Отечественной войны на эту территорию переехало очень большое количество ленинградцев, под которых создавалось большое количество инфраструктурных объектов. Открывались школы искусств, в 1944 году в Зеленодольске открыли ДК «Родина». Да, в сорок четвертом уже был победный тренд, но строить-то этот ДК начали раньше. И все это повлияло на культурный код территории. Эта территория действительно связана с именами очень большого количества талантливых людей, которые внесли огромный вклад в историю культуры нашей республики. Каюм Насыри, к слову, тоже уроженец Зеленодольского района.

Если же говорить о создании мемориального музея, то сегодня это самая большая проблема. Мемориальные музеи, если они не интегрированы в туристические маршруты или стоят далеко от них, не так популярны и очень тяжело функционируют. Поэтому создание таких музеев можно рассматривать исключительно в контексте развития внутреннего туризма. То есть должен быть запрос со стороны людей, которым будет интересен этот маршрут следования.

Мы, к слову, запустили в прошлом году два таких маршрута. И спасибо вам за подсказку, может быть, попробуем отработать это в 2025 году с Зеленодольским муниципальным районом.

У нас есть два маршрута, которые мы хотим усилить: «И, Казан арты» и «По следам караванов» по древним городам булгарской эпохи – Биляру, Булгару и Джукетау Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

- Наверняка район будет заинтересован.

- К слову, буквально вчера мы общались с главой Атнинского района. У нас есть два маршрута, которые мы хотим усилить: «И, Казан арты» («Заказанье») и «По следам караванов» по древним городам булгарской эпохи - Биляру, Булгару и Джукетау. Вторую историю мы отрабатывали с Чистопольским музеем-заповедником.

Вообще, запуск и продвижение маршрута - это достаточно сложная история с точки зрения инфраструктуры. Мы сейчас пробуем, что лучше - аудиотуры или организованные туры. Первые имеют очень большую перспективу. Такая история есть в Москве, когда вы можете просто загрузить аудиотур на свой мобильный телефон и сами в пешем порядке или на транспорте прогуляться по заданному маршруту. Есть даже аудио-визуальные версии с дополненной реальностью.

Либо это все-таки организованный тур с транспортной логистикой. Вот с транспортной логистикой очень тяжело, потому что транспорт, если он организованный, это достаточно дорогостоящая история, а многие люди даже и не готовы ездить [таким способом] из Казани, например, в Чистополь. Им нужна свобода, они хотели бы поехать на своем автотранспорте. У людей сейчас много машин. В связи с этим встает вопрос о том, какой из вариантов продвижения интереснее.

Но, в любом случае, без концепции развития внутреннего туризма... А все это связано, и мы снова возвращаемся к году Каюма Насыри, к тому изменению, которое произошло сегодня даже в концепции национальных проектов. Посмотрите, туризм выделен в отдельный вектор. Почему? Потому что без развития внутреннего туризма, без тренда на повышение популярности истории нашей земли не будет ничего - ни патриотизм не выстрелит, ни монетизация этих маленьких территорий. Если мы хотим сохранить ремесло, мы должны развивать внутренний туризм.

Я уже говорила о семейном досуге, и мне кажется, это отдельный пласт, отдельная концепция. Люди сегодня не готовы сидеть дома, они испытывают потребность в качественном досуге. И нужно готовить для них предложение - с учетом вовлеченности, о которой мы говорили. Люди хотят быть вовлеченными. Поехали мы, например, в то же Васильево и попробовали там себя в роли стеклодувов - это же интересно. И это там было, кстати.

- Да, известное в прошлом предприятие.

- Но ради одного этого я туда не поеду. Мне нужно, чтобы за меня решили, что я еще параллельно могу посмотреть и где я могу покушать, оставить машину, воспользоваться санитарными комнатами, покормить ребенка. Только выстраивание этой цепочки, комплексное развитие инфраструктуры таких территорий позволит сделать эти маршруты действительно конкурентоспособными.

«Хайп, который был вокруг Казанского кинофестиваля, ушел» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Надеюсь, мы все-таки поставили точку с памятником Саре Садыковой в Казани»

- Хотелось бы поговорить еще об одном проекте, который тоже был только на уровне разговоров - о памятнике Саре Садыковой в Казани.

- Эта работа ведется. Мы с Радой Нигматуллиной были на связи буквально до последнего момента, и она была против первой локации, против установки ее памятника на улице Сары Садыковой. Она хотела, чтобы он был в общедоступном месте. Поэтому мы выбрали другую территорию, и эта территория всех устраивает. Но мы столкнулись с тем, что нужно было расчистить ее от коммерческих объектов, которые были там построены. На сегодняшний день эта работа уже практически завершена, сейчас идет оформление участка, и я очень надеюсь, что точку в этом долгоиграющем проекте, которому уже не один десяток лет, мы все-таки поставили.

- А можно сказать, где это будет?

- На пересечении улиц Татарстан и Тукая. Место с хорошей историей, то есть это действительно будет видовая история. Просто там стояли лотки, и вот мы как раз рассматривали это с городом. Спасибо огромное мэрии Казани, которая провела огромное количество работы по формированию участка. Очень хочется надеяться, что этот комплекс там будет в итоге установлен. У нас уже есть визуализация, есть видение, есть понимание, будем двигаться дальше. Без поддержки Рустама Нургалиевича Минниханова это сделать, конечно, не удастся, но очень хочется, чтобы… У нас ведь нет памятников женщинам - деятелям культуры и искусства. Вообще, по-моему, нет памятников женщинам. Пожалуй, только бюст Магубы Сыртлановой.

- В прошлом году Казанский кинофестиваль впервые прошел без слова «мусульманский» в наименовании. Как вы считаете, этот шаг себя оправдал? И что поменялось концептуально?

- Могу сразу вам сказать, что для меня, во-первых, «Алтын Минбар» - это то название, которое было у фестиваля с самого начала. И, наверное, было правильно его вернуть. И идеологически это было выстроено очень хорошо - действительно, мы не отходим полностью от веры, она читается, но при этом мы не ставим себе очень жестких ограничений. У меня же здесь был такой, простите, корыстный интерес. Потому что каждый фестиваль мусульманского кино был сопряжен со скандалом. Но есть вещи, которые нельзя пачкать. А когда начинают искать - ой, вот эта актриса где-то не там снялась, ой, вот этот режиссер где-то что-то неправильно сказал… Мне кажется, это не тот случай, чтобы ловить хайп на таких темах. Поэтому для меня изменение названия - это нейтрализация фона.

- То есть, меняя название, вы исключили спекуляции.

- Да. Только не я лично, это было наше общее коллективное решение. Потому что мы действительно проанализировали - практически каждый год так или иначе были претензии. Победил фильм казахских авторов, там были не самые приглядные сцены, и тут же пошел резонанс: почему этот фильм стал победителем? Он был действительно сильным с точки зрения художественной ценности, с точки зрения итоговой пропаганды каких-то ценностей, но визуализация оставляла желать лучшего. Вот этот хайп вокруг фестиваля ушел.

«В этом году в новогодние праздники очень многие учреждения культуры ушли от жесткого крена в чисто детскую программу» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Можно ли в культуре ориентироваться только на спрос? Я убеждена, что государство должно воспитывать людей»

- И в завершение хотелось бы поговорить о ключевых событиях и проектах 2025 года. На что обратить внимание жителям республики, властям Татарстана?

- На саморазвитие. Просто сегодня на самом деле созданы все возможности, которые нужны человеку для того, чтобы он поднялся над самим собой.

- Знаете, я бы даже сказал, что в Казани проходит столько всего, что в выходные дни разбегаются глаза, не знаешь куда пойти.

- Да, у нас сегодня существует проблема выбора. Может быть, я, конечно, хорошо отношусь к нашей инфраструктуре, но, если посмотреть, действительно, очень много предложений на самый разный вкус.

Помимо саморазвития, я бы обратила внимание на возможности творческой самореализации. То есть, с одной стороны, это развитие восприятия мира, может быть, своих компетенций в сфере знания искусства, знания истории, но с другой стороны, это еще все-таки вовлеченность. Для меня это очень важный тренд. Я считаю, что у Министерства культуры есть два параллельных вектора. Если мы говорим про личность, то, с одной стороны, это создание условий для творческой самореализации самых талантливых людей. То есть если человек талантлив, он должен иметь возможность реализовать свой талант в профессиональном искусстве. С другой стороны, это удовлетворение каких-то собственных запросов: я должен иметь возможность посмотреть этот фильм или этот спектакль, если я хочу его посмотреть.

Поэтому мы вообще, на самом деле, работаем над сбалансированностью репертуара. Мы должны выстраивать его так, чтобы целевая аудитория любого возраста имела возможность удовлетворения своего творческого и культурного запроса.

Обратите внимание, в этом году [в новогодние праздники] у нас очень многие учреждения культуры ушли от жесткого крена в чисто детскую программу. Я считаю, это очень хорошо. Например, на площадке театра Галиасгара Камала люди могли посмотреть любимые спектакли. Отдельно шла детская программа. Большой концертный зал имени Салиха Сайдашева - были детские представления, а вечером можно было посмотреть очень интересную концертную программу. Цирк был ориентирован практически на любой возраст, потому что нарративы, которые там транслировались, близки всем. Для детей это своя история, а для взрослых это был повод задуматься, что есть ценность в этой жизни и что нужно уметь идти вперед и сопротивляться среде, развиваться. Поэтому мы стараемся создать контент, чтобы не было перекосов, что вот сегодня только для детей, а завтра только для взрослых и с детьми уже некуда пойти.

Конечно, нет предела совершенству, нам есть еще к чему стремиться. Например, на встрече с блогерами мне сказали, что для возраста 15-18 лет у нас все-таки не хватает достаточно адаптивного, именно адаптивного репертуара. То есть чтобы творческий продукт соответствовал тому мироощущению, тому восприятию мира, которые мы наблюдаем сегодня у подростков. Чтобы была синергия, чтобы это не воспринималось так - «ой, это морально устарело» или «он говорит на языке, который мне непонятен, и вообще о чем он говорит, я этим уже давно не пользуюсь». Есть такой очень интересный тест: если вы посадите рядом несколько поколений, то понятие «почта» у всех у них будет разное. У традиционалистов, старшего поколения, это будет бумажное письмо, у миллениалов - e-mail, а совсем новое поколение в принципе не будет понимать, что такое почта, для них это какой-то анахронизм.

«Если человек талантлив, он должен иметь возможность реализовать свой талант в профессиональном искусстве» (на снимке – участники фестиваля детских и молодежных коллективов «Театральное Приволжье») Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Я к тому это говорю, что сегрегация контента по возрастному цензу, по творческому запросу, по жанрам - все это должно быть сбалансировано. И сделать это не так легко. Потому что в культуре невозможно ориентироваться только на запрос общества. Когда я работала в Министерстве экономики, у нас с [экс-министром экономики РТ] Маратом Рашитовичем Сафиуллиным было много споров о том, что спрос рождает предложение. Недавно мы встретились в аэропорту, и у нас опять пошел этот спор. Можно ли в культуре ориентироваться только на спрос? Это спорная история, но я все равно глубоко убеждена, что государство должно воспитывать людей. И этот запрос нужно формировать. Это пирамида Маслоу, то есть мы должны обеспечить базовые уровни - безопасность, наполнение продовольственной корзины, базовую одежду, а потом говорить о духовных потребностях. И чтобы мы в принципе пришли к гуманизации общества.

Но мы столкнулись с тем, что, к сожалению, очень часто люди не доходят до духовных потребностей. В чем, на мой взгляд, была очень большая проблема нашего переходного периода? Когда раскрыли все эти шлюзы и нас выбросили в мир потребления, мы никак не могли наесться. Понимаете, мы покупаем очень много лишнего. В любом супермаркете вы увидите, что люди корзинами берут очень много лишней еды, которая потом выкидывается. И если у меня растет моя покупательская способность, я зачастую не трачу эти деньги на какие-то более глубинные, более высокие ценности. Не трачу их на благотворительность, на помощь ближнему, или элементарно на книжку, на удовлетворение культурного запроса. Я, простите, меняю стоимость колбасы - куплю не одну палку колбасы, а две. Но с ребенком в зоопарк не пойду.

Сейчас есть интерес. И даже наша статистика показывает, что мы очень интересны людям. И я очень надеюсь, что мы все-таки не скатимся снова в упрощение системы наших потребностей. Что все-таки мы не будем чисто физиологическими существами, которые удовлетворяют только физиологические потребности, нам будет хотеться подумать и о духовности и поговорить о внутреннем саморазвитии. Тем более что дети, которые воспитываются на гаджетах и смартфонах, очень нуждаются в общении. В том, чтобы мы учили их правильно чувствовать, быть добрыми и уметь сопереживать. Иначе мы сами пострадаем от того, что не показали им, что есть хорошо, а что плохо.