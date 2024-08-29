«Нам с коллективом все по плечу»: как Верховный суд Татарстана встретил нового главу

44-летний Азат Гильмудинов сегодня официально занял свой пост председателя Верховного суда Татарстана

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Родился в Нижнекамске, окончил КГУ

От помощника районного суда до председателя Верховного суда Татарстана – 44-летний Азат Гильмудинов сегодня официально занял свой новый пост. Его представили коллективу Верховного суда РТ в торжественной обстановке при участии Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова.

До этого Азат Гильмутдинов был главой Зеленодольского городского суда.

Торжественное событие состоялось в атриуме Верховного суда РТ. Поздравить нового председателя пришли руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров, мэр Казани Ильсур Метшин, главный федеральный инспектор по Татарстану Виктор Демидов и заместитель председателя Верховного суда РФ Юрий Глазов.

Азат Гильмутдинов родился в 1980 году в Нижнекамске. Окончил Казанский государственный университет имени В. И. Ульянова-Ленина. Свою карьеру в судебной системе начал в 2002 году, когда работал помощником судьи Авиастроительного районного суда города Казани. В 2009 году стал судьей Московского районного суда Казани, а в 2014 году назначен судьей Верховного суда Республики Татарстан. С 2019 года Азат Гильмутдинов занимал должность председателя Зеленодольского городского суда. Занимался рассмотрением гражданских дел.

Торжественное событие состоялось в атриуме Верховного суда РТ Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

О том, что глава Зеленодольского городского суда Азат Гильмутдинов назначен председателем Верховного суда Татарстана, стало известно 20 августа 2024 года. По этому поводу его уже на тот момент бывший коллектив устроил торжественное заседание. Гильмутдинов поблагодарил коллег за понимание и поддержку, уважительное отношение друг к другу, пожелал всем профессиональных успехов. На его место, к слову, пока никого не назначили, а обязанности председателя временно исполняет заместитель председателя суда Алмаз Ахметгараев.

Решение о назначении Гильмутдинова на этот пост приняла высшая квалификационная коллегия судей России. К слову, коллегия судей дважды собиралась, чтобы выбрать новую кандидатуру, и только со второго раза они смогли определиться. Кстати, конкурс на должность председателя ВС РТ был объявлен еще в конце 2022 года.

Раис Татарстана наградил Ильгиза Гилазова медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» Фото: rais.tatarstan.ru

«Пример высочайшего профессионализма, добросовестного и ответственного подхода к своему делу»

О том, что Ильгиз Гилазов, занимавший эту должность с 2011 года, уходит в отставку, стало известно в мае 2023 года.

«Ильгиз Идрисович, хочу выразить искреннюю признательность за ваш неоценимый вклад в развитие судебной системы республики. То, как вы служили закону, – пример высочайшего профессионализма, добросовестного и ответственного подхода к своему делу. Открытое судебное заседание по уголовному делу под вашим председательством, проведенное на стадионе в Набережных Челнах в начале вашей работы в Верховном суде республики в 1989 году, стало хрестоматийным», – отметил тогда Рустам Минниханов.

Раис Татарстана наградил Ильгиза Гилазова медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан». Награда была вручена за особый вклад в укрепление законности и правопорядка, за защиту прав и законных интересов граждан, а также за многолетний плодотворный труд.

Экс-председателя ВС назначили главой Конституционного совета Татарстана.

Нового главу Верховного суда РТ сегодня представил заместитель председателя Верховного суда РФ Юрий Глазов Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Основное направление – это социальная сфера, обеспечение социальными выплатами, в том числе участников СВО»

Нового главу Верховного суда РТ сегодня представил заместитель председателя Верховного суда РФ Юрий Глазов.

«Сегодня, по традиции и по поручению председателя Верховного суда Российской Федерации, я представляю председателя Верховного суда Республики Татарстан. Указом Президента Российской Федерации от 12 августа этого года назначен Азат Мансурович Гильмутдинов», – сказал он.

Глазов отметил, что солидный стаж работы в судебной системе дает уверенность, что новоизбранный председатель справится со всеми задачами.

«Сегодня много актуальных вопросов для России, для субъектов. Основное направление – это социальная сфера, защита прав человека, обеспечение семей жильем, земельными участками, обеспечение социальными выплатами, в том числе участников СВО и членов их семей. Все эти вопросы нужно планомерно решать. Мне небезразлична судьба Татарстана, я влюблен в эту территорию, поскольку сам работал здесь семь лет», – отметил зампред Верховного суда РФ.

Рустам Минниханов: «Хочу пожелать коллективу и руководителю суда, чтобы ваша работа была успешной, берегите себя. Мы всегда рядом с вами» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Хочу пожелать, чтобы ваша работа была успешной, берегите себя»

«Слава благодарности руководству нашей страны, нашему Президенту, руководству Верховного суда России. Выбор председателя из числа воспитанников нашей республики для нас большая честь. Конечно же, наша республика – плодотворный регион Российской Федерации. Все службы, структуры, судебная система должны служить во благо развития нашего государства. Хочу пожелать коллективу и руководителю суда, чтобы ваша работа была успешной, берегите себя. Мы всегда рядом с вами», – рассказал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Главный федеральный инспектор по Татарстану Виктор Демидов поздравил нового председателя Верховного суда РТ с назначением.

«Полномочный представитель Президента России уверен, что вы оправдаете высочайшее доверие главы нашего государства, лидера нации, глубокоуважаемого Владимира Путина, который назначил вас своим указом. Полномочный представитель также уверен, что Верховный суд под вашим руководством будет и впредь строить свою работу строго в соответствии с Конституцией страны», – отметил Виктор Демидов.

Новый председатель Верховного суда РТ поблагодарил за оказанную честь присутствующих и Президента России.

«Надеюсь на конструктивные взаимоотношения в последующем. Заверяю вас, что все силы, все знания, весь профессиональный опыт направлю на успешную работу Верховного суда Республики Татарстан, работу городских, районных судов республики, работу мировых судей. Я достаточно хорошо знаком с коллективом Верховного суда, с судейским корпусом Республики Татарстан. Знаю стоящие на повестке дня вопросы, над которыми нам всем вместе предстоит работать. Будучи уверенным в этом сильном коллективе, знаю, что нам все по плечу и у нас все получится», – заключил Азат Гильмутдинов.