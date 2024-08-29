Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Сегодня коллективу Верховного суда РТ представили нового Председателя. В торжественном мероприятии принял участие Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Верховный суд Татарстана возглавил Азат Гильмутдинов, до этого занимавший пост главы Зеленодольского городского суда.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Торжественное событие состоялось в атриуме Верховного суда Республики Татарстан. Помимо прочих гостей, в нем участвовали Руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров, мэр Казани Ильсур Метшин, главный федеральный инспектор по Татарстану Виктор Демидов и заместитель председателя Верховного суда РФ Юрий Глазов.

«Я представлю Председателя Верховного суда Республики Татарстан. Указом Президента от 12 августа этого года им назначен Азат Гильмутдинов», – сказал Юрий Глазов.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Азат Гильмутдинов родился в 1980 году в Нижнекамске. Он окончил Казанский Государственный Университет имени В.И. Ульянова-Ленина. Свою карьеру в судебной системе начал в 2002 году, когда работал помощником судьи Авиастроительного районного суда города Казани. В 2009 году занял пост судьи Московского районного суда Казани, а в 2014 году назначен судьей Верховного Суда Республики Татарстан. С 2019 года Азат Гильмутдинов занимал должность председателя Зеленодольского городского суда. Он занимался рассмотрением гражданских дел.