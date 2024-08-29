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Коллективу Верховного суда РТ представили нового Председателя
Сегодня коллективу Верховного суда РТ представили нового Председателя. В торжественном мероприятии принял участие Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов.
Верховный суд Татарстана возглавил Азат Гильмутдинов, до этого занимавший пост главы Зеленодольского городского суда.
Торжественное событие состоялось в атриуме Верховного суда Республики Татарстан. Помимо прочих гостей, в нем участвовали Руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров, мэр Казани Ильсур Метшин, главный федеральный инспектор по Татарстану Виктор Демидов и заместитель председателя Верховного суда РФ Юрий Глазов.
«Я представлю Председателя Верховного суда Республики Татарстан. Указом Президента от 12 августа этого года им назначен Азат Гильмутдинов», – сказал Юрий Глазов.
Азат Гильмутдинов родился в 1980 году в Нижнекамске. Он окончил Казанский Государственный Университет имени В.И. Ульянова-Ленина. Свою карьеру в судебной системе начал в 2002 году, когда работал помощником судьи Авиастроительного районного суда города Казани. В 2009 году занял пост судьи Московского районного суда Казани, а в 2014 году назначен судьей Верховного Суда Республики Татарстан. С 2019 года Азат Гильмутдинов занимал должность председателя Зеленодольского городского суда. Он занимался рассмотрением гражданских дел.
Родился в 1980 году.
Окончил Казанский государственный университет им.В.И.Ульянова-Ленина.
С 2002 по 2009 годы работал помощником судьи Авиастроительного районного суда Казани. В 2009–2014 годах был судьей Московского районного суда Казани. В 2014 году стал судьей Верховного Суда Республики Татарстан. С 2019 по 2024 год занимал должность председателя Зеленодольского городского суда.
В августе 2024 года назначен председателем Верховного Суда Республики Татарстан.
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