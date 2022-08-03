Знарок о тренировках «Ак Барса»: «Да не кричу я на них. Что вы из меня монстра делаете?»

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок рассказал о том, как проходят тренировки в казанском клубе. По словам специалиста, в командах, где хоккеисты сильно оснащены технически, приходится затрачивать на тренировках меньше сил.

«У "Ак Барса" чемпионская задача? Ребят, ну у всех чемпионская задача. Что значит "в Казань пришло много игроков"? А что, в других командах по-другому? Понятно, что и по составу, и по базе, и по всему остальному "Ак Барс" – другой уровень.

С такими ребятами, которым не надо что-то повторять дважды, интереснее работать. Во-первых, и тренировки качественнее получаются. Ты не делаешь одно и то же. Что-то посмотрел, закрепил, переходишь дальше. В команде, где ребята менее оснащены технически, приходится затрачивать больше сил. Приходится ли кричать? Да я в принципе не кричу. Что вы из меня монстра-то делаете?» – цитирует Знарка «Спорт-Экспресс».

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал с открытой тренировки «Ак Барса», на которой главный тренер казанцев впервые показал звездные сочетания «барсов».