Знарок о тандеме с Билялетдиновым в «Ак Барсе»: «Инциатором его приглашения в клуб был я»

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок после окончания открытой тренировки команды на базе в Казани ответил на вопросы журналистов, а также высказался о приходе Зинэтулы Билялетдинова на пост советника исполнительного директора хоккейной вертикали. По словам специалиста, он являлся одним из инциаторов приглашения Билялетдинова в казанский клуб.

«Если есть чему поучиться – почему бы и нет? Есть, к чему прислушаться. Человек [Билялетдинов] опытный и выигрывал столько же кубков Гагарина. К тому же, в прошлом защитник. О его проиходе мы оба знали заранее и до подписания. Можно даже сказать, что я инициатором его приглашения был», – цитирует Знарка корреспондент «Татар-информа».

Кроме того, наставник «барсов» рассказал о старте подготовки команды в это межсезонье.

«На какой стадии подготовки находится "Ак Барс"? Мы только начали закладывать фундамент. У нас есть время, всё идёт по плану. Стоит ли гадать сочетания? Будем смотреть, кто лучше. Есть товарищеские игры, мы играем между собой раз в четыре дня. Все будет видно. У нас большой и хороший состав», – подытожил Знарок.

Ранее нападающйи «Ак Барса» Вадим Шипачев прокомментировал переход в казанский клуб, а также раскрыл детали обмена из «Динамо».