«Тысяча рублей? Вопрос не ко мне»: Шипачев раскрыл детали своего перехода в «Ак Барс»

Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачев прокомментировал свой переход в клуб в этом межсезонье. По словам звездного форварда казанцев, о переходе заранее все решили «Динамо» и «Ак Барс». Самому же игроку лишь оставалось внести в контракт некоторые нюансы.

«А когда закончился сезон, то на мой счет всё уже решили между руководством «Динамо» и «Ак Барса». Мне оставалось внести только какие-то свои нюансы. У меня в контракте был пункт о том, что меня нельзя обменять без моего согласия. Но когда идет омоложение «Динамо» и тебя по большому счету не хотят видеть в команде – смысл там оставаться? Играть там, где ты не нужен? Я этого не понимаю.

1000 рублей? Понятно, что этот вопрос не ко мне. Как они там договорились между клубами, так и вышло. Нас взяла Казань, сохранив те контракты, которые мы подписывали в «Динамо». Мы их тут просто перезаключили под «Ак Барс». Ну, если 1000 рублей, пусть будет так. Но я думаю, что некоторые люди удивились», – цитирует Шипачева «Матч ТВ».

Напомним, соглашение Шипачева с «Ак Барсом» заключено до конца сезона 2024/25. В минувшем сезоне в составе «Динамо» форвард набрал 77 (27+50) очков в 59 играх регулярного чемпионата и Кубка Гагарина.