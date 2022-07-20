Знарок едва не поругался с журналистом из-за вопроса про «звездность» состава «Ак Барса»

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок после окончания открытой тренировки команды на базе в Казани ответил на вопросы журналистов, а также высказался о целях команды в предстоящем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Есть задача, которую мы должны выполнить. Дай Бог, у нас все получится. Всем хочется выиграть, не только мы, все команды хотят выигрывать. У кого не спросишь, все скажут: "Мы хотим биться за Кубок Гагарина вне зависимости от состава". Других вариантов нет, потому что даже если ты играешь в финале и проигрываешь - это не то. Есть одно место, первое. Второго и третьего нет. Это все отговорки. Все равно все вспоминают только первых», – цитирует Знарка корреспондент «Татар-информа».

Кроме того, во время пресс-подхода специалист жестко ответил журналисту, сравнившему текущий состав «барсов» со звездной командой сезона 2004/05. Напомним, тогда из-за локаута в НХЛ в Казань приехали такие исполнители, как Венсан Лекавалье, Брэд Ричардс, Дэни Хитли, Дарюс Каспарайтис, Алексей Ковалёв, Вячеслав Козлов, Илья Ковальчук и многие другие.

«Зачем сравнивать, тогда из НХЛ подъехало столько народу! Как вы можете это сравнивать? Какой "дрим тим", там собрали энхаэловцев, а здесь – свои ребята. Читаю везде: "Казань, Казань, Казань". А другие команды, что, не купили? Купили. Там что, нет имен? ЦСКА – чемпион, посмотрите на его состав, "Авангард" подбирает состав, СКА, "Магнитка". Почему про те составы не говорите? У нас ни одного иностранца нет. Радулов? Я про иностранцев говорю, что ты дурку включаешь?» – жестко ответил Знарок.

Ранее Олег Знарок высказался о приходе Зинэтулы Билялетдинова на пост советника исполнительного директора хоккейной вертикали.