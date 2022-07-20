Знарок: «Буду ли предоставлять Зарипову отдых? А чем он лучше других? Сам хочет играть»

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок после окончания открытой тренировки команды на базе в Казани ответил на вопросы журналистов, а также высказался о работе с нападающим Данисом Зариповым. По словам специалиста, 41-летний форвард будет использоваться также, как и все остальные хоккеисты команды.

«Как буду использовать Зарипова? Как всех. Буду ли я ему предоставлять отдых? А чем он лучше других? Во-первых, он сам хочет играть. Если он ко мне подойдёт спросит: "Можно ли мне отдохнуть?" Я, конечно, дам ему отдохнуть, но я думаю, что это не произойдет. С головой у него все в порядке. Руки золотые», – цитирует Знарка корреспондент «Татар-информа».

Кроме того, наставник прокомментировал отсутствие на открытой тренировке Артема Лукоянова и подписание Станислава Галиева.

«Почему нет Лукоянова? Он еще восстанавливается от травым. Галиев? Стас – это Стас. Он сильный игрок, бомбардир», – подчеркнул Знарок.

Ранее Олег Знарок высказался о приходе Зинэтулы Билялетдинова на пост советника исполнительного директора хоккейной вертикали.