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«Знаковая вещь»: Путин поблагодарил Токаева за визит в Россию
Президент России Владимир Путин провел встречу с коллегой из Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Он поблагодарил гостя за визит в Москву и назвал его «знаковым», сообщает пресс-служба Кремля.
Напомним, что в день рождения Владимира Путина в России находится и узбекистанский лидер Шавкат Мирзиеев. Президенты сегодня втроем дали старт поставкам российского газа в Узбекистан через Казахстан.
Путин заявил, что считает этот проект скромным «первым шагом к сотрудничеству в сфере энергетики в регионе в целом».
«Сейчас только мы в закрытом режиме разговаривали с руководителями энергетических компаний, услышали их оценки, позиции. Дадим с вами, как и договорились, команду создать соответствующую рабочую группу, для того чтобы просчитать все варианты и все возможные и перспективные шаги по этому направлению», — заявил он.
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