«Знаем друг друга не понаслышке»: Арский район возглавил Алмаз Хисамутдинов

Главной темой внеочередного заседания совета Арского района стала смена руководства. Нынешний глава Ильшат Нуриев сложил свои полномочия в связи с переходом на новое место работы, а исполняющим обязанности руководителя исполкома назначен Алмаз Хисамутдинов, ранее возглавлявший управление ветеринарией РТ. Подробнее – в материале «Татар-информа».





Главной темой внеочередного заседания совета Арского района стала смена руководства

Фото: gossov.tatarstan.ru

«За 10 лет район достиг высоких результатов»

О кадровых перестановках в руководстве района сообщил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, принимавший участие в заседании. Он отметил труд Ильшата Нуриева, возглавлявшего муниципалитет более 10 лет.

«По решению Раиса Татарстана Рустама Минниханова Ильшату Нуриеву предложено работать в новом направлении – Казанском государственном аграрном университете. Это гордость для района, что именно отсюда выбрали ректора для такого вуза. Он более 10 лет грамотно и активно руководил муниципалитетом. За это время валовой продукт района вырос почти вдвое. Он был и остается одним из главных аграрных центров республики, остается в лидерах по ряду сельхозпоказателей», – заявил глава парламента Татарстана.

По словам Мухаметшина, за эти годы в районе были достигнуты высокие результаты по разным направлениям, благодаря трудолюбию населения, а также усилиям руководства района. Затем Мухаметшин вручил Нуриеву медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан».

Фарид Мухаметшин вручил Ильшату Нуриеву медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» Фото: gossov.tatarstan.ru

Главный ветеринар Татарстана возглавил Арский район

И. о. руководителя исполкома Арского района стал Алмаз Хисамутдинов, ранее возглавлявший Управление ветеринарии РТ. Теперь ему предстоит пройти через выборы в совет района, чтобы в дальнейшем быть утвержденным уже в должности главы.

Назначение выглядит логичным – район является одним из важнейших для сельского хозяйства республики и в частности для животноводства. Особое внимание здесь уделяют крупному рогатому скоту и производству молока. И большой организаторский опыт Хисамутдинова в ветеринарной службе здесь будет к месту.

Представляя Хисамутдинова, Председатель Госсовета РТ призвал депутатов поддержать его на новом посту, а также подчеркнул его богатый опыт в аграрной сфере.

«Уверен, с вашей помощью Алмаз Хисамутдинов, безусловно, справится с самыми сложными задачами на благо района и его жителей. Хочу пожелать, чтобы район продолжил свое поступательное развитие», – отметил Фарид Мухаметшин.

Кандидатуру Алмаза Хисамутдинова депутаты поддержали единогласно.

«Арский район очень близок мне, ведь я сам родом из соседнего, Балтасинского. Мы и до этого очень тесно работали с вашим муниципалитетом, знаем друг друга не понаслышке. Впредь все задачи будем вместе достигать. Обещаю направить все усилия на развитие района», – обратился к участникам заседания новый руководитель района.

Хисамутдинов родился в Балтасинском районе Татарстана, в 2002 году окончил Казанскую государственную академию ветеринарной медицины имени Баумана по специальности «ветеринария, ветеринарный врач». Затем занимал руководящие посты в ряде предприятий, а также успел поработать заместителем главы Мамадышского района, после чего уже возглавил республиканское Управление ветеринарии.

И.о. руководителя исполкома Арского района стал Алмаз Хисамутдинов, ранее возглавлявший Управление ветеринарии РТ Фото: gossov.tatarstan.ru

После 10 лет в районе – в объединенный аграрный вуз

Ильшат Нуриев был у руля муниципалитета на протяжении последних 10 лет. Теперь он возглавит Казанский государственный аграрный университет, к которому недавно присоединили Казанскую государственную академию ветеринарной медицины им. Баумана и Татарский институт переподготовки кадров агробизнеса.

«Пришло время мне покинуть родной муниципалитет. Все эти 10 лет мы с вами плодотворно работали, у нашего района богатая история и очень трудолюбивый и талантливый народ. Помимо успехов в полях мы стали Меккой для татарских писателей и поэтов. Отсюда вышли множество известных на весь мир имен. Но все наши достижения были бы невозможны без поддержки руководства республики», – философствовал в своей речи на заседании Нуриев.

Примечательно, что Ильшат Нуриев – уроженец Арского района, а оканчивал именно аграрный университет в Казани по специальности «экономист-организатор». Перед тем как возглавить родной муниципалитет, успел поработать на различных предприятиях республики и даже получить звание заслуженного работника пищевой промышленности Татарстана.

По словам Мухаметшина, в районе были достигнуты высокие результаты по разным направлениям благодаря трудолюбию населения, а также усилиям руководства района Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сокращение крупного рогатого скота и новые проекты

Каким же оставляют Хисамутдинову муниципалитет? По итогам 2024 года объем валового территориального продукта в районе составил более 21 млрд рублей с ростом 11% по сравнению с 2023-м. Ключевой отраслью экономики района остается сельское хозяйство, на его долю приходится 35 процентов, сообщал на заседании районного совета в феврале.

В районе насчитывается 16 крупных сельскохозяйственных предприятий, 10 потребительских кооперативов, 40 крестьянских хозяйств. Интересно, что число последних сократилось за последний год на 30%. Как докладывал на заседании Ильшат Нуриев, основная причина – пожилой возраст глав хозяйств, ужесточение законодательства, в том числе и ветеринарных требований. В этом смысле назначение Хисамутдинова видится логичным.

По производству зерна Арский район – третий в республике, а по картофелю – в лидерах. В животноводстве тоже есть положительная динамика по дойным коровам, но по крупному рогатому скоту наблюдается снижение.

Кроме того, в этом году в районе планируют ряд масштабных проектов в сфере сельского хозяйства. Так, молочное объединение «Вамин» приступило к строительству комплекса на 4,2 тыс. коров. Первый этап будет сдан в июне текущего года. В обществе «Возрождение» строят родильное отделение на 400 голов и помещение на 200 коров. В хозяйствах «Корсинский МТС» и «Кишет» планируется строительство молочных комплексов на 1,2 тыс. и 600 голов.

При этом Ильшат Нуриев не раз заявлял о кадровом голоде в районе. Причиной он называл низкую заработную плату. Она составляет в муниципалитете по итогам 2024 года 50 тысяч рублей – это 42-е место по республике. И это еще один вопрос, с которым предстоит работать новому руководителю.

Главными предприятиями в районе остаются молочные фермы, а также производство зерна и картофеля.