«Знаем друг друга не понаслышке»: Арский район возглавил Алмаз Хисамутдинов
Мухаметшин представил нового руководителя Арского района
Главной темой внеочередного заседания совета Арского района стала смена руководства. Нынешний глава Ильшат Нуриев сложил свои полномочия в связи с переходом на новое место работы, а исполняющим обязанности руководителя исполкома назначен Алмаз Хисамутдинов, ранее возглавлявший управление ветеринарией РТ. Подробнее – в материале «Татар-информа».
«За 10 лет район достиг высоких результатов»
О кадровых перестановках в руководстве района сообщил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, принимавший участие в заседании. Он отметил труд Ильшата Нуриева, возглавлявшего муниципалитет более 10 лет.
«По решению Раиса Татарстана Рустама Минниханова Ильшату Нуриеву предложено работать в новом направлении – Казанском государственном аграрном университете. Это гордость для района, что именно отсюда выбрали ректора для такого вуза. Он более 10 лет грамотно и активно руководил муниципалитетом. За это время валовой продукт района вырос почти вдвое. Он был и остается одним из главных аграрных центров республики, остается в лидерах по ряду сельхозпоказателей», – заявил глава парламента Татарстана.
По словам Мухаметшина, за эти годы в районе были достигнуты высокие результаты по разным направлениям, благодаря трудолюбию населения, а также усилиям руководства района. Затем Мухаметшин вручил Нуриеву медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан».
Главный ветеринар Татарстана возглавил Арский район
И. о. руководителя исполкома Арского района стал Алмаз Хисамутдинов, ранее возглавлявший Управление ветеринарии РТ. Теперь ему предстоит пройти через выборы в совет района, чтобы в дальнейшем быть утвержденным уже в должности главы.
Назначение выглядит логичным – район является одним из важнейших для сельского хозяйства республики и в частности для животноводства. Особое внимание здесь уделяют крупному рогатому скоту и производству молока. И большой организаторский опыт Хисамутдинова в ветеринарной службе здесь будет к месту.
Представляя Хисамутдинова, Председатель Госсовета РТ призвал депутатов поддержать его на новом посту, а также подчеркнул его богатый опыт в аграрной сфере.
«Уверен, с вашей помощью Алмаз Хисамутдинов, безусловно, справится с самыми сложными задачами на благо района и его жителей. Хочу пожелать, чтобы район продолжил свое поступательное развитие», – отметил Фарид Мухаметшин.
Кандидатуру Алмаза Хисамутдинова депутаты поддержали единогласно.
«Арский район очень близок мне, ведь я сам родом из соседнего, Балтасинского. Мы и до этого очень тесно работали с вашим муниципалитетом, знаем друг друга не понаслышке. Впредь все задачи будем вместе достигать. Обещаю направить все усилия на развитие района», – обратился к участникам заседания новый руководитель района.
Хисамутдинов родился в Балтасинском районе Татарстана, в 2002 году окончил Казанскую государственную академию ветеринарной медицины имени Баумана по специальности «ветеринария, ветеринарный врач». Затем занимал руководящие посты в ряде предприятий, а также успел поработать заместителем главы Мамадышского района, после чего уже возглавил республиканское Управление ветеринарии.
После 10 лет в районе – в объединенный аграрный вуз
Ильшат Нуриев был у руля муниципалитета на протяжении последних 10 лет. Теперь он возглавит Казанский государственный аграрный университет, к которому недавно присоединили Казанскую государственную академию ветеринарной медицины им. Баумана и Татарский институт переподготовки кадров агробизнеса.
«Пришло время мне покинуть родной муниципалитет. Все эти 10 лет мы с вами плодотворно работали, у нашего района богатая история и очень трудолюбивый и талантливый народ. Помимо успехов в полях мы стали Меккой для татарских писателей и поэтов. Отсюда вышли множество известных на весь мир имен. Но все наши достижения были бы невозможны без поддержки руководства республики», – философствовал в своей речи на заседании Нуриев.
Примечательно, что Ильшат Нуриев – уроженец Арского района, а оканчивал именно аграрный университет в Казани по специальности «экономист-организатор». Перед тем как возглавить родной муниципалитет, успел поработать на различных предприятиях республики и даже получить звание заслуженного работника пищевой промышленности Татарстана.
Сокращение крупного рогатого скота и новые проекты
Каким же оставляют Хисамутдинову муниципалитет? По итогам 2024 года объем валового территориального продукта в районе составил более 21 млрд рублей с ростом 11% по сравнению с 2023-м. Ключевой отраслью экономики района остается сельское хозяйство, на его долю приходится 35 процентов, сообщал на заседании районного совета в феврале.
В районе насчитывается 16 крупных сельскохозяйственных предприятий, 10 потребительских кооперативов, 40 крестьянских хозяйств. Интересно, что число последних сократилось за последний год на 30%. Как докладывал на заседании Ильшат Нуриев, основная причина – пожилой возраст глав хозяйств, ужесточение законодательства, в том числе и ветеринарных требований. В этом смысле назначение Хисамутдинова видится логичным.
По производству зерна Арский район – третий в республике, а по картофелю – в лидерах. В животноводстве тоже есть положительная динамика по дойным коровам, но по крупному рогатому скоту наблюдается снижение.
Кроме того, в этом году в районе планируют ряд масштабных проектов в сфере сельского хозяйства. Так, молочное объединение «Вамин» приступило к строительству комплекса на 4,2 тыс. коров. Первый этап будет сдан в июне текущего года. В обществе «Возрождение» строят родильное отделение на 400 голов и помещение на 200 коров. В хозяйствах «Корсинский МТС» и «Кишет» планируется строительство молочных комплексов на 1,2 тыс. и 600 голов.
При этом Ильшат Нуриев не раз заявлял о кадровом голоде в районе. Причиной он называл низкую заработную плату. Она составляет в муниципалитете по итогам 2024 года 50 тысяч рублей – это 42-е место по республике. И это еще один вопрос, с которым предстоит работать новому руководителю.
Главными предприятиями в районе остаются молочные фермы, а также производство зерна и картофеля.