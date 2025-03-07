«Стать евроазиатским центром»: в чем смысл реформы аграрного образования в Татарстане

Объединение трех учебных заведений Татарстана в Казанский государственный аграрный университет завершится 1 апреля. Решит ли реформа проблему нехватки кадров в АПК, кто возглавит новый вуз и какую поддержку получат молодые специалисты, рассказали участники пресс-конференции в «Татар-информе».





Академия ветеринарной медицины им. Баумана сохранит свое название

В АПК Татарстана сегодня работают более 66 тыс. человек. Даже крупные агрохолдинги с конкурентной зарплатой испытывают ощутимую нехватку кадров. Общая обеспеченность специалистами по отрасли составляет 85%. Наибольшая потребность в агротехниках – 22%, ветврачах – 18%, агрономах – 16% и инженерах – 9%.

Повысить уровень образования специалистов АПК и покрыть потребность отрасли в молодых кадрах должна проводимая реформа в высшей школе. Объединенный Казанский государственный аграрный университет заработает в апреле. В его состав войдут два сельскохозяйственных вуза – аграрный университет и ветеринарная академия им. Баумана. Кроме того, к ним присоединят учреждение дополнительного профобразования «Татарский институт переподготовки кадров агробизнеса».

«Наше сельское хозяйство развивается достаточно высокими темпами. Цель реорганизации – повышение качества подготовки специалистов для АПК, усиление роли объединенного вуза в процессах технической и технологической модернизации отрасли», – сообщил ректор Казанского государственного аграрного университета Айрат Валиев.

Перед объединенным вузом стоят задачи по обновлению программ, к обучению будут привлекать производственников и специалистов со стороны. В вузе будет четыре института и два факультета.

Айрат Валиев: «Мы планируем стать евроазиатским центром аграрного образования и науки. Такую задачу нам ставят Минобрнауки РТ и Минсельхоз России» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Мы планируем стать евроазиатским центром аграрного образования и науки. Такую задачу нам ставят Минобрнауки РТ и Минсельхоз России», – подчеркнул Валиев.

Казанская академия ветеринарной медицины имени Н. Э. Баумана войдет в состав университета в качестве института, но сохранит свое название.

«Мы считаем, что это важно. Это вуз с огромной историей и традициями. Сохранение бренда для нас имеет ключевое значение», – отметил Валиев.

Более 60% обучающихся в ветеринарной академии – из других регионов России и из-за рубежа.

«Они приходят именно за качественным ветеринарным образованием. Важно это сохранить и дальше развить», – подчеркнул Валиев.

«С этого года увеличатся квоты на целевой прием»

Айрат Валиев рассказал и о действующей структуре Казанского государственного аграрного университета. Он, в частности, отметил, что иногородним студентам предоставляются комфортабельные общежития. А в новом учебном году разработана большая стипендиальная программа. Так, размер стипендии ректора составляет до 10 тыс. рублей. Кроме того, есть стипендия министра сельского хозяйства и продовольствия РТ, а также от различных партнеров – банков и агрохолдингов. Действуют меры поддержки для детей участников СВО.

«С этого года увеличиваются квоты на целевой прием. Мы работаем совместно с нашими сельхозтоваропроизводителями, работодателями, компаниями. Призываем абитуриентов изучать предложения на портале «Работа в России» от работодателей. Смотреть, какие меры поддержки предусмотрены. Наши абитуриенты могут выбрать предложения и подать заявку на поступление в рамках целевой квоты», – пояснил Валиев.

Казанский государственный аграрный университет – особенный, ведь его окончили первый Президент Татарстана, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев и Раис Татарстана Рустам Минниханов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Казанский государственный аграрный университет – особенный, ведь его окончили первый Президент Татарстана, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев и Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Наш вуз – уникальный в республике и в стране. Его окончили руководители нашей республики – Минтимер Шаймиев и Рустам Минниханов, а также Гумер Усманов, первый секретарь Татарского обкома КПСС. Уже около 40 лет республикой руководят выпускники Казанского государственного аграрного университета», – напомнил Айрат Валиев.

«Назначение руководителя университета – в компетенции Минсельхоза России»

Ректор Казанской государственной академии ветеринарной медицины имени Н. Э. Баумана Рустам Равилов рассказал о преимуществах объединения аграрных вузов, которое сейчас проводится по инициативе министра сельского хозяйства России Оксаны Лут.

Рустам Равилов: «В большом вузе всегда больше возможностей, чем в небольших. В России за последние 10-15 лет происходит объединение малых вузов в большие» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«В большом вузе всегда больше возможностей, чем в небольших. В России за последние 10-15 лет происходит объединение малых вузов в большие. Пример – Казанский федеральный университет, где учится 50 тыс. студентов, огромные возможности, большие достижения в науке и учебе», – сказал Равилов.

Кто станет ректором объединенного вуза – вопрос открытый.

«Вопрос назначения руководителя университета находится в компетенции Минсельхоза России, который является учредителем наших вузов», – отметил Айрат Валиев.

Однако, по его словам, директором Казанская академия ветеринарной медицины имени Н. Э. Баумана, которая войдет в состав объединенного вуза в качестве института, будет по-прежнему Рустам Равилов. Татарский институт переподготовки кадров агробизнеса войдет в состав вуза как институт дополнительного образования и тоже сохранит прежнего руководителя. По словам Валиева, штат сотрудников сохранится.

Выплаты молодым специалистам увеличили до 750 тыс. рублей

Татарстан уделяет большое внимание кадровому обеспечению и поддержке АПК. Молодые специалисты получают увеличенные выплаты, а студенты – именные стипендии. Подробнее о них рассказал начальник отдела науки, образования и инновационных технологий Минсельхозпрода РТ Алмаз Гамиров.

«Подъемные» выплаты увеличены с начала этого года до 750 тыс. рублей для выпускников вузов, техникумов и колледжей, взявших на себя обязательства работать в сельскохозяйственных организациях не менее трех лет. Ранее они составляли 300 тыс. рублей для выпускников вузов и 150 тыс. рублей – для выпускников техникумов и колледжей. Ежемесячные доплаты из бюджета к основной зарплате при этом составляли 7,5 тыс. рублей», – сообщил он.

Для поддержки студентов аграрных образовательных организаций Минсельхозом РТ предусмотрены именные стипендии студентам образовательных организаций аграрного профиля и младшим научным сотрудникам научных организаций в возрасте до 35 лет. На повышение квалификации, переподготовку и развитие научных исследований Министерство тратит около 100 млн рублей в год.

По данным Гамирова, потенциал аграрного образовательного комплекса способен полностью обеспечить потребность АПК республики по всем уровням подготовки. Ежегодно вузы выпускают более 1,3 тыс. человек, а средние специальные учебные заведения – более 1,5 тыс. человек.

Алмаз Гамиров: «В этом году планируется возмещение 90% затрат на реконструкцию, капремонт, модернизацию и оснащение оборудованием учреждений СПО» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Программа «Кадры АПК» сделает аграрное образование трендом

На мероприятия новой программы «Кадры АПК» нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» на 2025-2027 годы Татарстан направит 3,4 млрд рублей.

«В этом году планируется возмещение 90% затрат на реконструкцию, капремонт, модернизацию и оснащение оборудованием учреждений СПО», – заявил Гамиров.

Кроме того, будут созданы агротехнологические классы на базе общеобразовательных школ в районах республики. Ученики будут углубленно изучать биологию, физику, химию и математику. По мнению Гамирова, мероприятия направлены на повышение престижа аграрного образования.

«Для поддержания научных и научно-педагогических работников, вовлеченных в реализацию ключевых проектов в сфере АПК, предусматривается возмещение 90% затрат, направленных на строительство или приобретение жилья, которое предоставляется специалистам агровузов по договору найма жилого помещения», – сообщил он.

Кроме того, предусмотрены стимулирующие выплаты научным сотрудникам высших учебных заведений и учителям агротехнологических классов в сельских школах.