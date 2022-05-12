«Значительный вклад в Победу»: Минниханов наградил «Предприятия трудовой доблести»

Президент Татарстана Рустам Минниханов вручил свидетельства о присвоении почетных званий «Предприятие трудовой доблести 1941−1945» четырнадцати заводам и фабрикам Татарстана, которые в годы Великой Отечественной войны внесли вклад в Победу над фашизмом. Церемония награждения прошла сегодня на территории Казанского порохового завода.

«В истории нашей страны были непростые периоды. Мы всегда достойно принимали вызовы и добивались поставленных целей. В годы Великой Отечественной войны значительный вклад в Победу страны внесли работники наших промышленных предприятий. Уверен, что традиции трудового героизма и самоотверженности живы и сейчас, и в дальнейшем будут переданы молодому поколению», – подчеркнул Президент Татарстана.

Высокого звания удостоились 14 предприятий оборонно-промышленного комплекса Республики Татарстан, среди которых «Вакууммаш», «Зеленодольский завод имени Горького», КАЗ имени Горбунова, «Казанский вертолетный завод», «Казанский моторостроительный завод», «Казанский оптико-механический завод», «Казанский пороховой завод», а также «Завод имени Серго», «Мелита», «Тасма», Казанский завод точного машиностроения, «Казанский электротехнический завод» и «Казанский завод электроприбор».

В конце 2019 года Президент России Владимир Путин выступил с предложением о присвоении российским городам почетного звания «Город трудовой доблести», в их число вошла и Казань. В сентябре 2021-го глава государства подписал указ о присвоении звания еще 12 городам РФ.