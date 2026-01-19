«Значит, так должно быть»: история участника СВО из Заинска с позывным Муба

news_header_top
Радик, позывной Муба, 34 года. Родился в Набережных Челнах, жил в Новошешминском районе, а с 2013 года – в Заинске, куда переехал после женитьбы. В зоне специальной военной операции он служит по контракту с августа 2023 года.

Решение подписать контракт Радик принял осознанно. По его словам, он считал и продолжает считать, что там нужен.

«Когда срочку отслужил, думаю: раз нас учили этому, я должен идти», – говорит он.

Срочную службу Радик проходил в артиллерии. Сейчас он служит в составе ВДВ и также выполняет задачи в артиллерии. Его специальность – наводчик. За время службы подразделение работало на Херсонском направлении, сейчас – на Запорожском.

Каждый день – это выполнение боевых задач. Бывают обстрелы, есть потери, приходилось и терять товарищей, и спасать других. Об этом Радик говорит спокойно, без лишних слов – как о части фронтовой работы.

Гуманитарная помощь до бойцов доходит. Особенно он отмечает поддержку из родных мест. Когда подразделение находилось на Херсонском направлении и в результате обстрела было уничтожено все имущество, помощь пришла из Новошешминского района. Из Заинска бойцам передали большое количество маскировочных сетей – именно то, что было необходимо.

«Все привезли. Все. Круто. Спасибо, помогают», – говорит военнослужащий.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

За службу Радик награжден медалью «За Отвагу» и медалью «Участнику СВО».

Сейчас он находится в отпуске – уже третьем по счету, два из них были по ранению. Первое ранение – тяжелая травма руки, в результате которой он потерял два пальца. Позже получил ранение головы – в сентябре 2025 года.

Дома его всегда ждут. Постоянно на связи жена. В семье трое детей – все девочки. В отпуске Радик старается все время проводить с семьей.

Говоря о своем отношении к происходящему и о сделанном выборе, он не сомневается: «Пожалеть – не пожалел. Голова так решает: значит, так должно быть. А мы сделаем свою работу – то, что должны делать».

Свою роль он видит просто – выполнять поставленные задачи и справляться с тем, что ему доверено. Именно в этом, по его словам, и заключается его вклад.

Материал подготовлен при участии Айгуль Яруллиной.

