«Надо любить и оберегать свою семью и Родину»: история участника СВО из Заинска

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной / На фото: Михаил с бородой

Михаил Оборин, позывной Кайман, служит по мобилизации на СВО с сентября 2022 года. На днях он вместе с братом Владимиром встретился с руководством Заинского района в Центре психолого-педагогической службы «Без берэ – Мы вместе». В связи с тем, что Михаил сейчас не разговаривает, его историю рассказал брат.

«Мой брат уходил на СВО по мобилизации в сентябре 22-го года. Как только пришла повестка, он не раз думал и все же пошел в военкомат. Там его направили в Казань. Там всех собрали, подготовили, а затем направили к месту службы», – рассказал Владимир.

Михаилу 36 лет, он служил стрелком на Покровском направлении. За время службы получил три ранения: первое – в марте 2024 года в область живота и ноги, второе – в апреле в руку. После второго ранения он прошел реабилитацию, однако из-за поврежденного нерва рука функционирует с ограничениями. Несмотря на это, Михаил вернулся на службу. Третье ранение пришло в область головы. Сейчас он проходит длительное восстановление – около восьми месяцев.

За проявленную храбрость Михаил награжден медалями «За Отвагу» и «За боевые заслуги».

Когда его спросили, чему научила его служба, Михаил через телефон написал: «Надо любить и оберегать свою семью и Родину».

Поддержка семьи играла важную роль. Владимир рассказал, что родные писали и звонили, переживали и старались помогать в меру возможностей. В настоящее время Михаил ожидает увольнения и планирует реабилитацию по квоте в Москве.

До мобилизации он работал на предприятии «Аккурайд», где место сохранено, а также продолжается забота о семье и ребенке.