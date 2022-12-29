«Злые русские хакеры» выложили данные офицеров НАТО, «воюющих» с Россией в сети

Хакерская группировка из России RaHDit («Злые русские хакеры») опубликовала список из ста человек, в который попали кадровые военные НАТО, «воюющие» против России в киберпространстве. Также в него включены лица, оказывающие услуги и консультации киберцентрам в Прибалтике и на Украине.

«Именно натовские центры на самом деле стоят за кибератаками, тогда как кадровые украинские силовики и народные активисты выполняют только роль прикрытия», – цитирует РИА Новости участника группировки, пожелавшего остаться анонимным. Имена можно найти на портале проекта «Немезида» в разделе «Иностранные пособники и наемники». Новый список в разделе называется «Кибервойска НАТО».

Вчера эта же группа хакеров обнародовала данные сторонников украинских движений IT Army of Ukraine, ведущих кибератаки на рунет – об этом они сообщили в своем телеграм-канале. Кроме того, в сети оказались данные радикальных SMM-специалистов Save UA, которые, по выражению хакеров, «пакостят в российских соцсетях и льют помои». По их информации, опубликованные данные принадлежат профессиональным взломщикам Министерства обороны Украины, представителям Нацгвардии, учебных заведений, готовящих защитников информации, и даже Службы безопасности Украины (СБУ).

Напомним, в октябре российские хакеры взломали телефон бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс – как сообщали зарубежные СМИ, это позволило им раздобыть сверхсекретные детали о переговорах с ключевыми союзниками Лондона.