Daily Mail: российские хакеры взломали телефон экс-премьера Британии Лиз Трасс

Телефон бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс взломали российские хакеры, пишет Daily Mail. По информации издания, им удалось раздобыть сверхсекретные детали о переговорах с ключевыми союзниками Лондона.

Также хакеры заполучили переписку экс-главы британского правительства с ближайшим другом, а также доступ к обсуждениям с высокопоставленными министрами иностранных дел о конфликте на Украине, в том числе подробные диалоги о поставках вооружения.

Взлом произошел еще летом, когда она занимала пост министра иностранных дел Великобритании. Об этом стало известно, но возглавлявший в тот момент правительство Борис Джонсон скрыл эту информации, пишет издание. По данным источника издания, на данный момент взломанный телефон Трасс находится в сейфе в безопасном месте.