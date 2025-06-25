ЖКХ и здоровая экология: единороссы Казани приняли предвыборную программу

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Предвыборную программу Казанского местного отделения партии «Единая Россия» на выборах депутатов Казгордумы приняли сегодня на XL Конференции единороссов. Программа «Большая Казань» на 2025 – 2030 годы включает шесть направлений работы, рассказал мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

«Именно чаяния, идеи и пожелания людей стали источником нашей предвыборной программы "Большая Казань". За каждым тезисом – продуманный план действий», – заявил секретарь Казанского местного отделения «Единой России».

Первое направление программы – «народосбережение». Метшин подчеркнул, что Казань с каждым годом должна становиться привлекательней для жителей. Для этого, по его словам, необходимо совершенствование системы здравоохранения, создание условий для активного долголетия, поддержка детей и подростков, укрепление института семьи, реализация проекта «Казань – город лучших работодателей», развитие инклюзии.

Второе направление работы казанских единороссов связано с развитием патриотизма, добрососедства, поддержкой участников СВО и их семей, а также гуманитарных инициатив горожан.

«Мы стремимся к тому, чтобы каждый житель города ощущал себя членом команды Казани, от которого многое зависит. В наших планах – создание "Народного актива" для обсуждения актуальных вопросов, создание условий для добрососедства, развитие системы воспитательной работы в детских и молодежных учреждениях», – пояснил градоначальник.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Следующее направление работы – «баланс центр – периферия».

«Назрела необходимость сбалансировать развитие "одноэтажной Казани", синхронизировать программы развития Казани и пригородных районов в рамках Казанской агломерации в интересах всех. Мы придерживаемся вектора полицентричного города. Жители независимо от места проживания должны иметь равный доступ к социальным объектам, рабочим местам и местам для отдыха», – отметил Метшин.

Для этого, по его словам, необходимо увеличить объемы ремонта дорог в поселках, улучшить транспортное обслуживание, строить социальные объекты.

Другой блок работы – «коммунальный апгрейд».

«Мы уже разработали большой массив проектно-сметной документации для реконструкции самых аварийных участков сетей. Планируем, что будем ремонтировать не менее 8% коммунальных сетей в год. Это необходимо, чтобы нормализовать ситуацию», – сообщил мэр Казани.

Он добавил, что избиратели также просят усилить контроль за деятельностью управляющих организаций. «Мы видим огромный запрос на повышение качества оказываемых жилищных услуг, открытый диалог, прозрачность работы управляющих организаций, их полную отчетность перед жителями», – сказал глава города.

Кроме того, планируется разработать программу по модернизации домов с газовыми колонками, чтобы исключить в них аварийность.

Еще одно направление программы касается повышения качества городской среды. В частности, планируется продолжить благоустройство общественных пространств, реновацию промзон, реализацию концепции «Казань – город на воде» и стратегии развития Казанки, а также развивать общественный транспорт.

«Наш важнейший приоритет – здоровая экология и устойчивое развитие. Мы должны предпринять усилия против обмеления и загрязнения наших рек. Взять под контроль состояние воздуха и воды. Последовательно продолжить работу по укреплению зеленого каркаса города», – заметил Метшин.

Планируется снизить количество мусора, вывозимого на мусорные полигоны, создать условия для раздельного сбора отходов и развития сферы переработки вторсырья, а также повысить экологическую культуру горожан, продолжил он.

«В два раза снизить долю неэкологичного общественного транспорта, повысить озеленённость Казани с сегодняшних 32,85% до 39% и решить другие задачи, обозначенные в Стратегии устойчивого развития Казани», – поделился планами секретарь местного отделения партии.

Казанское местное отделение «Единой России» сегодня объединяет 193 ячейки на местах и более 20 тыс. человек.

В Татарстане 14 сентября пройдут выборы Раиса республики, а также более 7,5 тыс. муниципальных депутатов, в том числе Казанской городской Думы пятого созыва.