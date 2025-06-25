Единороссы выдвинули кандидатов на выборы депутатов Казгордумы

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Кандидатов в депутаты Казанской городской Думы выдвинули сегодня на XL Конференции Казанского местного отделения Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия».

«Все кандидаты прошли процедуру предварительного голосования. По её итогам определены 31 кандидат от партии по единому избирательному округу и 25 — по одномандатным округам. Почти две трети участников — новые лица, которые приходят в политику с новыми идеями, энергией и желанием работать на благо нашего города. Уверен, что они смогут усилить нашу команду и оправдать доверие избирателей», – сказал мэр Казани, секретарь Казанского местного отделения «Единой России» Ильсур Метшин.

В Татарстане 14 сентября пройдут выборы Раиса республики и более 7,5 тыс. муниципальных депутатов.

Список кандидатов в депутаты Казанской городской Думы, выдвигаемых по единому избирательному округу:

1. Ильсур Метшин – Казанская городская Дума, мэр города Казани;

2. Руслан Галимов – Министерство обороны РФ, военнослужащий;

3. Рустем Хайруллин – Межрегиональный клинико-диагностический центр (МКДЦ), генеральный директор;

4. Денис Калинкин – Казанская городская Дума, первый заместитель главы Казани.

5. Евгения Лодвигова – Казанская городская Дума, заместитель главы Казани.

6. Юрий Суворов – Региональное отделение Межрегиональной общественной организации «Союз десантников» по РТ, председатель отделения;

7. Александр Тамбовцев – Министерство обороны РФ, военнослужащий;

8. Альбина Рафикова – секретарь Казанской городской Думы;

9. Зухра Нигматуллина – Культурно-досуговый комплекс им. В.И. Ленина», директор;

10. Татьяна Мерзлякова – АНО «Добрая Казань», директор;

11. Лилия Бакулина – Казанский (Приволжский) федеральный университет», декан юридического

факультета;

12. Танзиля Ракова – Татарстанское региональное отделение партии «Единая Россия», исполнительный секретарь Казанского местного отделения партии;

13. Григорий Шалымов – «Светлый дом – СТ», заместитель директора;

14. Петр Королев – «Казанские Лифты», директор;

15. Гульнара Галиахметова – Центр Социальной адаптации «БлагоДарю», директор;

16. Эльвира Наумова – Гимназия №179 Казани, директор;

17. Руслан Минабутдинов – Спортивная школа олимпийского резерва «Физкультурно-спортивное объединение «Трудовые резервы» Казани, генеральный директор;

18. Ляйля Гарифуллина – Центр современной музыки Софии Губайдуллиной, директор;

19. Рустем Гафаров – Исполнительный комитет города Казани, руководитель;

20. Рамиль Гатауллин – Городская больница №11 Казани, главный врач;

21. Альберт Салихов – глава Администрации Вахитовского и Приволжского районов исполкома Казани;

22. Анастасия Акмаева – Гимназия №107 «Открытие», директор;

23. Айдар Гайнетдинов – Международная школа УНИСКУЛ (Уникальная школа), директор;

24. Александр Казначеев – Министерство обороны РФ, военнослужащий;

25. Искандер Гиниятуллин – Заместитель руководителя Исполнительного комитета Казани;

26. Алексей Горбунов – Институт развития Казани, директор;

27. Ульяна Луговцева – Казанский камерный оркестр «Ля Примавера», исполнительный директор;

28. Роман Фатхутдинов – глава Администрация Советского района исполкома Казани;

29. Ильгиз Фахриев – Физкультурно-спортивное объединение «Центральный» Казани, генеральный директор;

30. Павел Кочнев – Проектный институт «Союзхимпромпроект» КНИТУ, директор;

31. Дамир Нургалиев – Центр развития современного образования «Вектор», исполнительный директор.

Список кандидатов в депутаты Казанской городской Думы, выдвигаемых по одномандатным избирательным округам:

1. Фёдор Зверев – «ТехРегион», коммерческий директор, округ №1 (Северный);

2. Айдар Хайруллин – Средняя школа №113 Казани, педагог дополнительного образования, №2 (Караваевский);

3. Камиль Закиров – «Городское благоустройство», директор, №3 (Тэцевский);

4. Юрий Казаков – Казанский национальный исследовательский технологический университет, ректор, №4 (Кремлевский);

5. Айдар Абдулхаков – «Метроэлектротранс», генеральный директор, №5 (Академический);

6. Сергей Черепанов – «АВТОХИМСЕРВИС», директор, №6 (Прибрежный);

7. Татьяна Михайлова – Казанский государственный казенный пороховой завод», руководитель управления кадровой политики, №7 (Зареченский);

8. Иван Багаев – «ТРЭМ-Казань», заместитель генерального директора, №8 (Декабристский);

9. Малика Гельмутдинова – Общенациональный благотворительный фонд «Ярдам-Помощь», вице-президент, №9 (Гагаринский);

10. Владимир Беляков – Городская клиническая больница №16 Казани, главный врач, №10 (Тасмовский);

11. Далия Гайнанова – Временно неработающая, №11 (Амирхановский);

12. Марсель Шарапов – «ФитнесСпорт», коммерческий директор, №12 (Чуйковский);

13. Алсу Галимжанова – Школа №132, заместитель директора, №13 (Ямашевский);

14. Сергей Новоселов – «ТАТЭЛЕКТРОМОНТАЖ», первый заместитель генерального директора, №14 (Чистопольский);

15. Юрий Никоноров – «Казэнерго», главный инженер, №15 (Кулагинский);

16. Дина Лаврикова – «Нэфис Косметикс», генеральный директор, №16 (Павлюхинский);

17. Айнур Ялилов – Юридическая фирма «Ялилов и Партнеры», управляющий партнер, №17 (Гарифьяновский);

18. Руслан Сахабутдинов – Комитет по защите прав инвалидов по Республике Татарстан», председатель, №18 (Дубравный);

19. Рустам Рамазанов – Специализированный застройщик «Трансюжстрой», генеральный директор, №19 (Габишевский);

20. Евгения Коцарь – АНБО по оказанию помощи участникам и ветеранам боевых действий и членам их семей «За Победу! Казань», директор, №20 (Липатовский);

21. Наиль Галеев – «Строительно-монтажное управление 88», директор, №21 (Арбузовский);

22. Радик Салимгараев – Управляющая компания «Унистрой», генеральный директор, №22 (Шуртыгинский);

23. Лилия Нугманова – УК «ЖКХ Танкодром», бухгалтер, №23 (Даурский);

24. Эдуард Хуснутдинов – «Татнефтехим», операционный директор, №24 (Закиевский);

25. Артем Давыдов – Управляющая компания «Райжилуправление», инженер по лифтам, №25 (Ломжинский).