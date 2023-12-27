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«Жизни без происшествий и поменьше работы»: Минниханов поздравил с Днем спасателя
Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил спасателей с профессиональным праздником. Об этом руководитель республики написал в своем телеграм-канале.
«Люди, чей ежедневный труд без оговорок можно назвать героическим, мы вам благодарны и мы вами гордимся. Примите самые искренние пожелания успехов, здоровья, жизни без происшествий и поменьше работы», – сказал он.
Ранее спасателей с их профессиональным праздником поздравил и Президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что вся страна гордится военнослужащими, сотрудниками, гражданскими специалистами МЧС, которые приходят на помощь тем, кто попал в беду.
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