«Жизни без происшествий и поменьше работы»: Минниханов поздравил с Днем спасателя

Фото: телеграм-канал Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил спасателей с профессиональным праздником. Об этом руководитель республики написал в своем телеграм-канале.

«Люди, чей ежедневный труд без оговорок можно назвать героическим, мы вам благодарны и мы вами гордимся. Примите самые искренние пожелания успехов, здоровья, жизни без происшествий и поменьше работы», – сказал он.

Ранее спасателей с их профессиональным праздником поздравил и Президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что вся страна гордится военнослужащими, сотрудниками, гражданскими специалистами МЧС, которые приходят на помощь тем, кто попал в беду.