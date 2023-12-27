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Путин — спасателям: История вашей службы полна примерами героизма и мужества
Президент России Владимир Путин поздравил спасателей с их профессиональным праздником. Он подчеркнул, что вся страна гордится военнослужащими, сотрудниками, гражданскими специалистами МЧС, которые приходят на помощь тем, кто попал в беду.
«Невзирая на риск и опасность, ликвидируете последствия природных и техногенных чрезвычайных ситуаций и всегда, в самых сложных условиях действуете грамотно, слаженно, не теряя ни минуты. История вашей службы полна примерами героизма и мужества», — сказал глава государства в видеообращении, опубликованном на сайте Кремля.
Путин отметил, что и по сей день российские спасатели своим делом подтверждают высокий статус и авторитет ведомства. В этом году специалисты оперативно ликвидировали последствия паводков и природных пожаров в Поволжье, Сибири, на Дальнем Востоке и юге России, а в самые короткие сроки эвакуировали граждан из опасных районов, в том числе из зоны конфликта на Ближнем Востоке.
Президент поблагодарил спасателей за их профессионализм и самоотверженность при выполнении поставленных задач.
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