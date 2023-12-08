Жизнь простых людей без света и тепла: Музей ИЗО открыл выставку «СВО глазами очевидца»

Раздача горячего питания и гуманитарной помощи жителям разрушенных городов Донбасса, «охраняемый» бдительной кошкой короткий сон волонтера, огонь на линии соприкосновения... Такие снимки из будней специальной военной операции можно увидеть в Галерее современного искусства, подразделении Музея ИЗО Татарстана: здесь открылась фотовыставка «СВО глазами очевидца».

Соавторами выставки стали мастер репортажной съемки Михаил Захаров, фотограф информационного агентства «Татар-информ», и казанский волонтер, фотолюбитель Тимур Камалетдинов. На выставке представлены 32 снимка Михаила Захарова и шесть фотографий Тимура Камалетдинова в формате 70х50. Еще около 200 кадров вошли в восьмиминутное слайд-шоу, которое транслируется на одной из стен выставки, проходящей в VR-зале Галереи современного искусства. Посетить выставку можно бесплатно, она будет работать до 28 января.

В Лисичанске Михаил Захаров побывал в ходе командировок в феврале и августе этого года, Тимур Камалетдинов регулярно сопровождает гуманитарные грузы в зону СВО. Лисичанск и Рубежное с сентября прошлого года — подшефные города Татарстана. Республика отправляет сюда грузы, необходимые для жизни, помогает восстанавливать городское хозяйство, больницы, школы.

«Хочу поблагодарить Музей ИЗО Татарстана за то, что сделали эти кадры достоянием общественности. Благодаря этим снимкам мы можем видеть и как-то частично даже прочувствовать, что испытывают люди, которые живут на той территории, где происходят бои», — сказал на открытии выставки руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям РТ Айдар Салимгараев.

Награду VII Международного конкурса «Русская цивилизация», в одной из номинаций которого недавно был отмечен Михаил Захаров, вручил фотографу заместитель начальника Управления по внутренней политике Департамента Раиса РТ Евгений Ефимов. Михаил Захаров победил с фотографией «Проводы». Церемония награждения «Русской цивилизации» проходила в Москве (конкурс проводит Федеральное агентство по делам национальностей), и автор снимка не смог на ней присутствовать, увлеченный работой в родной Казани. Снимок-победитель смогут увидеть теперь и посетители выставки в Галерее современного искусства.

«Основная задача этой выставки — чтобы эти кадры видела молодежь, патриотическое воспитание, отражение реальной действительности, информации. При этом профессионализм и мастерство авторов этой выставки — это в том числе достояние современного искусства в Татарстане и в стране», — сказал Ефимов.

Сам Михаил Захаров подчеркнул, что в своих фоторепортажах старался показать, как живут на разрушенных боевыми действиями территориях без света и тепла простые люди: те, кто не смог покинуть свои дома, и те, кто приехал, чтобы помогать оставшимся. Волонтер Тимур Камалетдинов рассказал, что, когда приезжает на Донбасс, старается запечатлеть как можно больше, «потому что спустя много лет только эти фотографии будут свидетельством того, как это было тяжело, как это было героически». Участие в выставке для него — дебют.

«Мы снова поедем туда. Будем стараться привозить хорошие фотографии», — сказал фотолюбитель, отметив, что ему очень приятно видеть свои снимки в составе полноценной музейного проекта.

Музей ИЗО Татарстана уже согласовал дальнейшее экспонирование выставки в других городах региона. После Казани «СВО глазам очевидца» будет также представлена в Елабужской и Болгарском музеях-заповедниках.

«Мы впервые выставили фотографов — исследователей темы СВО. Нам очень интересно, как проходят их экспедиции в столь отдаленные и сложные участки. Когда мы создадим Музей СВО, будем как репортажи показывать один подобный проект за другим. Это фотографии на острие событий, которые происходят в нашей стране с пограничными территориями. Это важно и молодым, и пожилым, и матерям участников СВО. Конечно, трудно говорить о том, что ты никогда не видел. Но эти фотографии передают не только напряжение, но и ту боль и желание, чтобы это всё скорее закончилось. Это очевидно. Надеюсь, что этот проект будет иметь хороший ответный удар со стороны населения, разойдется в том числе по соцсетям», — заявила директор Музея ИЗО Татарстана Розалия Нургалеева.

Фотография — это кусочек истории, констатировал председатель отделения Творческого союза художников России в РТ Ильгизар Самакаев. В то время как художники работают образами в своих произведениях, у фотографов, отметил он, есть шанс не только запечатлеть мгновение, но и поделиться именно этим мгновением с другими. При этом для фотографа важно и ценно умение предчувствовать, понимать и акцентировать момент.

«Я где-то даже завидую, что вы можете так сделать — увидеть, запечатлеть и передать мгновение нам», — сказал Самакаев.

Поблагодарил Михаила Захарова и Тимура Камалетдинова за их фоторепортажи и советник председателя Всемирного конгресса татар Рустем Гайнутдинов. Как участник войны в Афганистане он пожелал авторам выставки после завершения СВО выпустить сборный альбом фотоснимков, предложив для него название «Повседневная война».

Фото: Салават Камалетдинов / «Татар-информ»