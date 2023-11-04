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Фотокорреспондент «Татар-информа» завоевал спецприз конкурса «Русская цивилизация»
Фотокорреспондент «Татар-информа» Михаил Захаров стал победителем в специальной номинации «Приз зрительских симпатий» на VII Международном конкурсе «Русская цивилизация», которое организует Федеральное агентство по делам национальностей.
Всего в 2023 году со всех уголков России на фотоконкурс прислали более 19 тыс. работ. Награды присуждались в шести номинациях, также были вручены два спецприза, один из которых и получил Михаил Захаров за фотографию «Проводы».
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