«Жизнь как в кино»: В Зеленодольске прошел концерт в память о Викторе Цое

Во вторник, 21 июня, в Зеленодольском музыкальном театре при полном аншлаге состоялся рок-концерт «Жизнь как в кино» в память о Викторе Цое. Легенде русского рока, фронтмену группы «Кино» могло бы исполниться 60 лет.

Известные композиции Цоя исполнил коллектив мужского хора «Иллюминаты» и артисты музтеатра. Вместе с музыкантами пел весь зал.

Всего зрителям подарили 18 композиций, включая хиты «Группа крови», «Пачка сигарет», «Перемен требуют наши сердца», «Звезда по имени Солнце» и другие популярные песни.

Как уточнили «Татар-информу» в администрации района, на концерте побывали около полутысячи человек.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что концерт памяти Виктора Цоя в Челнах перенесен на август.