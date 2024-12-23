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СВО 23 декабря 2024 12:52

Живые ёлки и роботизированные платформы: гумконвой доставили на СВО из Альметьевска

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Живые ёлки и роботизированные платформы: гумконвой доставили на СВО из Альметьевска

Представители Альметьевского отделения Всероссийской общественной организации «Боевое Братство» под руководством Юрия Максимова доставили очередной гуманитарный груз для наших ребят на передовой.

Бойцам передали все самое необходимое: роботизированные платформы, газовые баллоны, подушки, одеяла, пятиточечники, теплые вещи, масксети, средства личной гигиены, медицинские принадлежности и продукты питания, а также рисунки и поделки от детей.

В преддверии новогодних праздников бойцам подарили живые ёлки, украшенные гирляндами и игрушками, а также сладкие подарки.

Представители «Боевого Братства» посетили несколько воинских частей, включая 430-й полк и мотострелковый батальон 80-го полка, добровольческую разведывательно-штурмовую бригаду «Восток», штурмовой отряд «Шторм», детский приют города Первомайска в ЛНР, госпиталь под Волновахой и именной батальон «Батыр».

Бойцы выразили искреннюю благодарность всем, кто принял участие в организации гуманитарной помощи. Особые слова признательности были адресованы школе №24 под руководством Олеси Ягафаровой, детскому саду №36 и Татьяне Гудаковой, а также «Швейбату» и Светлане Демидовой, всем товарищам из «Боевого Братства».

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Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ.

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