Живущие в РТ граждане Узбекистана смогут досрочно принять участие в президентских выборах

В Татарстане с 28 июня по 5 июля будет организовано досрочное голосование на выборах Президента Узбекистана. Об этом рассказал Генеральный консул Республики Узбекистан в Казани Фариддин Насриев на пресс-конференции в «Татар-информе».

Выборы Президента Узбекистана состоятся раньше, чем предполагалось: они должны были пройти только в 2026 году. Необходимость досрочных выборов, по словам дипломата, обусловлена внесением поправок в действующую Конституцию страны.

«Глава государства объявил о досрочных президентских выборах согласно статье 128 обновленной Конституции Узбекистана. Реформируются все звенья государственной власти. Обновленная Конституция страны выдвигает новые требования к правительству», — пояснил Генконсул.

Единый день голосования назначен на 9 июля: в этот день выборы будут проходить на всей территории Узбекистана, в также во всех посольствах и консульствах страны. Досрочное голосование продлится с 28 июня по 5 июля.

Досрочное голосование позволит явиться на избирательные участки гражданам Узбекистана, которые в единый день выборов будут находиться работе или в отъезде. В Татарстане граждане Узбекистана смогут проголосовать в Генеральном консульстве в Казани, а также с помощью выездных избирательных комиссий. Выезды планируется организовать в более чем 30 районов Татарстана.

В предвыборной гонке за президентское кресло в Узбекистане участвуют четыре кандидата от официально действующих партий: действующий Президент Шавкат Мирзиёев также выдвинул свою кандидатуру.

Подробнее о ситуации в Узбекистане можно узнать из интервью Фариддина Насриева, которое он дал «Татар-информу».

Материал подготовил Владислав Безменов.