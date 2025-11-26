Живущие в Челнах граждане Киргизии готовятся к выборам в парламент страны

Живущие в Набережных Челнах граждане Кыргызской Республики готовятся принять участие в досрочных выборах депутатов Жогорку Кенеша (Верховного Совета) этой страны. Об этом сообщает телеканал «Челны ТВ».

«От моего голоса может зависеть судьба всей нации, народа. Поэтому, если есть такой шанс, я бы еще призвал бы всех моих сограждан, соотечественников отложить какие-то свои дела и принять участие в выборах», – заявил врач-травматолог Нурсултан Шакирбеков, который работает в челнинской БСМП имени Рината Акчурина начиная с 2021 года.

В свою очередь другой гражданин Киргизии – Арамис Меликов, ведущий специалист управления HR ОЭЗ «Алабуга», поблагодарил власти Татарстана и его народ за помощь в организации выборов на территории республики.

Всего в России откроются 100 участков для голосования, в том числе два – в Татарстане. Участок в Набережных Челнах будет работать в Доме дружбы народов «Родник». Директор учреждения Ландыш Ишалина отметила, что здесь будут голосовать не только те граждане Киргизии, что проживают в Автограде, но и те, что живут в Альметьевске, Нижнекамске, Елабуге.

В состав избирательной комиссии войдут сотрудники Генерального консульства Кыргызской Республики в Казани. Пока помещение еще не готово к голосованию – здесь предстоит установить закрытые кабины.

Жогорку Кенеш – однопалатный парламент Кыргызстана, избирается сроком на пять лет по пропорциональной системе. Досрочные выборы состоятся 30 ноября.