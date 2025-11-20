ЦИК РТ поможет в организации выборов в парламент Киргизии на территории Татарстана

Председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Центральная избирательная комиссия Татарстана окажет содействие в организации работы двух дополнительных избирательных участков для проживающих на территории региона граждан Кыргызской Республики, желающих принять участие в досрочных выборах депутатов Жогорку Кенеша (Верховного Совета) этой страны. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК РТ.

Специальные избирательные участки откроются в Казани и Набережных Челнах по адресам:

– Казань, ул. Спартаковская, д. 6 – торгово-офисный центр «Сувар Плаза»;

– Набережные Челны, 32-й комплекс, д. 24 – Дом дружбы народов «Родник».

«Системой избирательных комиссий нашей республики наработан богатый опыт содействия в организации и проведении выборов органов государственной власти зарубежных стран. Традиционно мы предоставляем все необходимое технологическое оборудование, оказываем поддержку в информационном обеспечении выборов», – заметил председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев.

«Уверен, такое взаимодействие способствует дальнейшему развитию сотрудничества между избирательными структурами стран СНГ, а выборы депутатов парламента Кыргызстана пройдут организованно и четко», – подчеркнул он.

Жогорку Кенеш – однопалатный парламент Кыргызстана, избирается сроком на пять лет по пропорциональной системе. Досрочные выборы состоятся 30 ноября.