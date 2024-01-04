Жившие в Крыму и Севастополе до 2014 года смогут получить гражданство России

Президент России Владимир Путин предоставил право покинувшим Крым и Севастополь до 2014 года, не имеющим гражданства РФ, обратиться с заявлением о его получении. Соответствующий указ появился на официальном интернет-портале правовой информации.

Действие документа распространяется на граждан Украины и лиц без гражданства, которые родились и постоянно проживали в Крыму и Севастополе, однако выехали с этих территорий до 18 марта 2014 года. Также правом на получение гражданства наделяются дети, супруги и родители (независимо от гражданства).

При этом для граждан Украины является обязательным отсутствие гражданства либо подданства другой страны.

Третьей категорией стали граждане Украины и лица без гражданства, у которых есть документ, подтверждающий право на проживание в России. Это может быть миграционная карта, разрешение на временное проживание на период обучения, удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища. Также к ней относятся добровольные переселенцы из числа соотечественников, проживающих за рубежом.

В качестве отдельной категории вынесены иностранцы, которые сами либо их родственники, супруги либо усыновители были депортированы из Крымской АССР; граждане Афганистана, Ирака, Йемена, Сирии, родившиеся на территории РСФСР и имевшие ранее гражданство СССР.