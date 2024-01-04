Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Жившие в Крыму и Севастополе до 2014 года смогут получить гражданство России
Президент России Владимир Путин предоставил право покинувшим Крым и Севастополь до 2014 года, не имеющим гражданства РФ, обратиться с заявлением о его получении. Соответствующий указ появился на официальном интернет-портале правовой информации.
Действие документа распространяется на граждан Украины и лиц без гражданства, которые родились и постоянно проживали в Крыму и Севастополе, однако выехали с этих территорий до 18 марта 2014 года. Также правом на получение гражданства наделяются дети, супруги и родители (независимо от гражданства).
При этом для граждан Украины является обязательным отсутствие гражданства либо подданства другой страны.
Третьей категорией стали граждане Украины и лица без гражданства, у которых есть документ, подтверждающий право на проживание в России. Это может быть миграционная карта, разрешение на временное проживание на период обучения, удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища. Также к ней относятся добровольные переселенцы из числа соотечественников, проживающих за рубежом.
В качестве отдельной категории вынесены иностранцы, которые сами либо их родственники, супруги либо усыновители были депортированы из Крымской АССР; граждане Афганистана, Ирака, Йемена, Сирии, родившиеся на территории РСФСР и имевшие ранее гражданство СССР.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»