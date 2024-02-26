Живопись, шелкография, скульптура: в Казань привозят 120 произведений Зураба Церетели

В Галерее современного искусства, подразделении музея ИЗО Татарстана, с 1 марта можно будет посетить выставку «Зураб Церетели. Гений современности». В Казань будут доставлены 120 произведений народного художника СССР и России, президента Российской Академии художеств — живопись, шелкография, скульптура.

Выставка приурочена к 90-летию художника, которое он отметил 4 января. До столицы Татарстана юбилейный проект Церетели экспонировался в октябре прошлого года в столице Китая Пекине, а с декабря — в Суздале. Примерно в том же составе выставка будет представлена в Галерее современного искусства Казани, преимуществом которой является большая площадь.

Фото предоставлено ГМИИ РТ

«Основная часть выставки — живопись. Произведения достаточно масштабные, многие больше метра в длину и метр в высоту. Самая большая картина — 2,45 на 1,25 метра. Выставка Церетели сменит предыдущий проект „Африканское сафари”, то есть займет второй и третий этажи галереи с двусветным пространством», — пояснили «Татар-информу» в пресс-службе Музея ИЗО РТ.

«Гастроли» творений Церетели (к слову, не только именитого художника, но еще и посла доброй воли ЮНЕСКО) организует Российская Академия художеств. Самого народного художника на открытии выставки, уточнили в Музее ИЗО Татарстана, не ожидается в силу почтенного возраста, хотя он продолжает заниматься творческими поисками и по сей день.

Фото предоставлено ГМИИ РТ

За свою биографию Зураб Церетели успел поработать художником-архитектором в Институте истории, археологии и этнографии Академии наук Грузии, стать председателем монументальной секции Союза художников Грузии, оформить курорты Грузинской ССР (Гагры, Сухуми, Боржоми и другие), поработать главным художником Министерства иностранных дел Советского Союза и главным художником XXII Олимпийских игр в Москве. Российскую Академию художеств Зураб Церетели возглавляет с 1997 года. В 1999 году он основал первый в России государственный музей, специализирующийся на искусстве XX и XXI веков, — Московский музей современного искусства, а в 2001-м — Галерею искусств Зураба Церетели в Москве.

Наиболее известен художник своими скульптурными произведениями. В ноябре 2018 года в Казани был открыт памятник Рудольфу Нуриеву работы Зураба Церетели. Художник присутствовал на его открытии.

Выставку «Зураб Церетели. Гений современности» можно будет увидеть в Казани до 12 мая.