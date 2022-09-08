«Живой язык» и «приземление»: для губернаторов разработали правила поведения в соцсетях

Для глав российских регионов разработали свод правил работы в социальных сетях. Специалисты центра компетенций в сфере интернет-коммуникаций «Диалог» порекомендовали им использовать «живой язык», регулярно публиковать иллюстрированный контент, «приземлять» информацию на свою аудиторию и оперативно реагировать на обратную связь.

Стандарты присутствия первых лиц регионов в соцмедиа обсуждали на сессии «Школа молодого губернатора» в ходе Восточного экономического форума, сообщает АНО «Диалог». «Губернаторы новой волны — это, прежде всего, цифровые губернаторы. На сегодня 83 главы регионов ведут свои аккаунты в социальных сетях. Именно интернет-активность, открытость власти напрямую перетекает в рейтинг доверия», — отметил в своем выступлении на ВЭФ первый зам гендиректора организации Ленар Файзутдинов.

Напомним, в сентябре Кабмин РФ обязал органы власти регистрироваться в соцсетях. Их представители должны вести свои страницы в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», отчитываться о работе и отвечать на вопросы жителей. Эти требования вступят в силу в декабре.