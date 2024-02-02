Живодеру, который задушил четверых щенят в Татарстане, дали год исправительных работ

Живодеру, который убил четверых щенков, дали год исправительных работ с удержанием 10% от прибыли в доход государства, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Напомним, 22 октября 2023 года в Пестречинском районе пьяный мужчина повесил четверых щенят в заброшенном сарае в селе Старое Шигалеево.

Суд признал мужчину виновным по статье «жестокое обращение с животными в целях причинения боли и страдания, повлекшее их гибель, в отношении нескольких животных». Приговор в законную силу пока не вступил.