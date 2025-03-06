Живая память: в Арске открылась выставка «Отец Героя»

Фото предоставлено Гульсиной Закиевой

В Арском доме культуры состоялось торжественное открытие республиканской выездной выставки «Отец Героя». Экспозиция посвящена отцам, чьи сыновья проявили мужество и героизм в ходе специальной военной операции.

На выставке представлены портреты отцов участников боевых действий – уроженцев республики. В руках они держат фотографии своих сыновей, их награды, дипломы, личные вещи, хранящие память об их пути. Родители гордятся воспитанными ими отважными мужчинами, но в их глазах читается боль утраты.

Фото предоставлено Гульсиной Закиевой

Выставка организована при поддержке Государственного фонда помощи участникам СВО «Защитники Отечества», партии «Единая Россия», а также Союза отцов и Союза офицерских жен республики.

Экспозиция включает 45 портретов отцов и их сыновей-героев, среди которых четверо удостоены звания Героя России, 32 награждены орденом Мужества, а остальные получили другие государственные награды.

Фото предоставлено Гульсиной Закиевой

На выставке представлены два героя из Арского района. Среди них Айрат Галяутдинов – участник спецоперации, погибший при исполнении воинского долга. За проявленное мужество награжден орденом Мужества. На открытии выставки присутствовали его родители – Мадина и Габдулахат Галяутдиновы.

А также Алмаз Аглиев – кавалер ордена Мужества. Участвовал в боевых действиях в Сирии и Нагорном Карабахе, а затем – в специальной военной операции. Погиб 17 августа 2022 года. На мероприятие приехали его родители – Нурия и Хамит Аглиевы.

Фото предоставлено Гульсиной Закиевой

Глава района Ильшат Нуриев подчеркнул важность выставки. «Сегодня наши отважные ребята защищают Родину. К сожалению, есть потери. Разделяю всю боль утраты с теми, кто потерял близких. Их имена не должны быть забыты. Нам предстоит большая работа по увековечиванию памяти героев. Эта выставка особенно важна для воспитания молодежи», – заявил он.

Фото предоставлено Гульсиной Закиевой

Среди участников спецоперации, фотографии которых представлены на выставке:

Ильназ Ахметзянов – погиб 10 января 2024 года, награжден орденом Мужества;

Айрат Валиуллин – погиб 26 июня 2024 года, награжден орденом Мужества и медалью «За отвагу» II степени;

Эдуард Ихсанов – заключил контракт в сентябре 2022 года, погиб в бою, посмертно награжден орденом Мужества;

Ильшат Кашапов – мобилизован из деревни Штырь, погиб 26 июня 2024 года, награжден орденом Мужества;

Фото предоставлено Гульсиной Закиевой

Тимур Муртазин – погиб в ноябре 2023 года, кавалер ордена Мужества;

Ильшат Саматов – мобилизован в начале СВО, посмертно награжден орденом Мужества;

Эмиль Фатыхов – разведчик-снайпер, погиб 19 августа 2024 года, награжден орденом Мужества;

Расуль Ягудин – служил на передовой, погиб 13 октября 2023 года.

Фото предоставлено Гульсиной Закиевой

На мероприятии присутствовали родители, учителя и родственники погибших. Учителя с теплотой вспоминали своих учеников, подчеркивая, что будут ставить их в пример будущим поколениям.

«Мы помним их школьниками, которые сидели за партами, но судьба сделала их героями. Они встали на защиту Родины по зову сердца. В истории не было случая, чтобы наша страна проиграла, потому что у нас сплоченный народ», – выразила уверенность учитель-ветеран Ильмира Нурмихаметова.

Фото предоставлено Гульсиной Закиевой

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Кремле, что из республики на спецоперацию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.

Фото предоставлено Гульсиной Закиевой