Живая память о войне: труженику тыла из Челнов вручили медаль 80-летия Победы

Фото предоставлено Лилией Гатиной

В Набережных Челнах продолжаются торжественные мероприятия в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Глава Центрального района Фидарис Хабибуллин и депутат Городского Совета Ахат Галаутдинов навестили труженика тыла Талгата Салихянова, чтобы поздравить его с юбилеем Победы и вручить заслуженную награду.

Талгат Салихянов родился в деревне Татарский Шуран Муслюмовского района. В годы Великой Отечественной войны, будучи подростком, он трудился в колхозе разнорабочим, помогая фронту.

«Мне было 14 лет, когда война закончилась…» – вспоминает ветеран, не скрывая волнения.

Фото предоставлено Лилией Гатиной

С 1952 по 1955 год он проходил службу в армии на Дальнем Востоке, а затем вернулся в родной колхоз. В 1958 году переехал в Донбасс, где 32 года проработал в шахте. В 1989 году переехал в Набережные Челны, где живет и сейчас. Вместе с супругой он воспитал двоих детей, у него трое внуков и четверо правнуков.

За свою долгую жизнь Талгат Салихянов был награжден множеством медалей – за труд, за вклад в Победу, за преданность делу. Теперь к ним добавилась еще одна – юбилейная медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне», которую он получил из рук главы Центрального района.

«От имени Президента России и мэра города поздравляем вас с юбилеем Победы!» – сказал Фидарис Хабибуллин, вручая медаль и удостоверение.

Фото предоставлено Лилией Гатиной

Депутат Городского Совета Ахат Галаутдинов также поздравил ветерана: «От всех депутатов, от всех горожан желаем вам здоровья, долгих лет жизни и радости!»

Сын ветерана Фиргат Салихянов рассказал, что отец любит крепкий чай с лимоном и, возможно, именно он помог ему пережить тяжелые времена, в том числе пандемию.

«Папа у нас все пережил. Я ему говорю: до 100 лет осталось шесть лет, а потом еще шесть!» – с улыбкой делится сын.

Фото предоставлено Лилией Гатиной

На вопрос о том, как он собирается отметить 80-летие Победы, Талгат Салихянов ответил просто: «За столом».

И пусть этот праздник для него – со слезами на глазах, но главное, что рядом – родные, которые берегут и уважают его подвиг.

В этом году в России отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Также по решению Президента РФ Владимира Путина 2025-й объявлен Годом защитника Отечества.

Фото предоставлено Лилией Гатиной