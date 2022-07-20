«Живая легенда, он достоин»: Радулов заявил, что капитаном «Ак Барса» должен быть Зарипов

Нападающий «Ак Барса» Александр Радулов после окончания открытой тренировки команды на базе в Казани ответил на вопросы журналистов, а также высказался о том, кого бы он выбрал капитаном казанцев на предстоящий сезон. По словам экс-форварда «Даллас Старз», капитаном «барсов» в предстоящем сезоне должен стать Данис Зарипов.

«Кого бы я выбрал капитаном? Даниса Зарипова. Живая легенда, он здесь давно, достоин этой нашивки», – заявил Радулов на открытой тренировке.

Кроме того, форвард рассказал о работе с главным тренером команды Олегом Знарком.

«Требовательный – и это самое главное на данном этапе. У нас собрался хороший коллектив, и нам нужно просто выполнять свою работу. Я думаю, тренерский штаб знает, что они дают, и что мы получим», – подчеркнул Радулов.

Ранее главный тренер «барсов» Знарок высказался о приходе Зинэтулы Билялетдинова на пост советника исполнительного директора хоккейной вертикали.