Жителю Татарстана придется копить 1 млн рублей дольше семи лет

Татарстан занял 26 место в рейтинге регионов России по способности жителей накопить 1 млн рублей. Согласно подсчетам, татарстанец может увидеть эту сумму через 7,4 года, если будет откладывать всю медианную зарплату на пополняемый вклад, следует из инфографики РИА «Новости».

Лидером рейтинга среди регионов по скорости накопления стал Чукотский автономный округ. Здесь жители смогут собрать миллион рублей за 4,1 года. На втором месте – Ямало-Ненецкий автономный округ (4,6 года), а на третьем – Магаданская область (4,6 года).

Дольше всех откладывать заявленную сумму придется в Ингушетии, Чеченской Республике и Республике Калмыкия — больше десяти лет.

Ранее сообщалось, что заработная плата на крупных и средних предприятиях Казани по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась в номинальном выражении – на 21% и превысила 89 тысяч рублей. В реальном выражении с учетом текущих темпов и уровней инфляции зарплата выросла на 12%. Такие данные на деловом понедельнике привел замруководителя исполкома города Ильдар Шакиров. Подробнее – в материале «Татар-информ».