Зарплата на крупных предприятиях Казани превысила 89 тысяч рублей

Заработная плата на крупных и средних предприятиях Казани по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась в номинальном выражении – на 21% и превысила 89 тысяч рублей. В реальном выражении с учетом текущих темпов и уровней инфляции зарплата выросла на 12%. Такие данные на деловом понедельнике привел замруководителя исполкома города Ильдар Шакиров.

«Наиболее высокая заработная плата, которая значительно превышает средние темпы по городу, наблюдается в финансовой отрасли, в области информатизации, связи, научной деятельности, в сфере производства, распределения электроэнергии, газа и воды», - уточнил он.

Кроме того, по итогам первого полугодия Казань улучшила свои позиции среди городов-миллионников России по размеру средней заработной платы. В 2023 году столица Татарстана размещалась на четвертом месте, по итогам первого полугодия 2024 года поднялась на третье. Данные приведены без учета Москвы и Санкт-Петербурга.

Фото на анонсе: © Владимир Васильев / «Татар-информ»