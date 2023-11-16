Жителям Татарстана заявили, что предстоящая зима может стать короткой

Зима 2023/24 годов в Татарстане может стать короче обычного.

Как объяснил доцент кафедры метеорологии КФУ Тимур Аухадеев, причина кроется в аномально теплом феврале и продолжительности эффекта Эль-Ниньо.

Что касается общего прогноза, то предстоящая зима будет контрастной. Так, декабрь будет ниже климатической нормы по температуре. Но при этом теплые дни ожидаются не только в феврале. Подробнее смотрите в интервью ТНВ.

Напомним, что эффект Эль-Ниньо также называли причиной аномально теплого ноября в Татарстане. Отметим, что для середины последнего осеннего месяца характерна температура ниже нуля, однако показатели на термометре доходили и до +8 градусов.