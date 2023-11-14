Ученые назвали причину аномального тепла в Татарстане

По традиции в середине ноября столбики термометров уже должны быть на отметке ниже нуля, но они показывают +8 градусов и даже больше.

Причина аномального тепла, по словам метеорологов - активные атлантические циклоны. При этом климатологи отмечают, что в Тихом океане уже сейчас прослеживаются нетипичные процессы, которые носят название Эль-Ниньо. То есть аномальное повышение температуры поверхностного слоя воды сдвигается по своему привычному циклу.

Астрономы, глядя на Солнце, так же говорят о странном поведении светила. К слову, в Татарстане жители уже наблюдали последствие «солнечных странностей» - полярное сияние. О том, как влияют все эти природные изменения на человека, смотрите в сюжете телеканала ТНВ.