Жителям Татарстана рассказали про самую старую библиотеку Челнов

В Челнах библиотека-филиал № 1 отмечает день рождение. В этом году «книгохранилищу» исполняется 64 года работы, пишут «Челнинские известия».

Первую библиотеку открыли 1 июля 1960 года при клубе «Строитель». Тогда в двух комнатах разместили 501 книгу, а в саму библиотеку ходили 646 человек.

В 1964-м библиотека сменила свое помещение: «обосновалась» на улице Такташа. На площади в 80 «квадратов» смогли уместить 15 тыс. книг. Причем позже библиотеке выделили еще две квартиры дополнительно. В итоге ее площадь выросла до 167 кв. м.

Работниками данной библиотеки становились люди, которые были бескорыстно преданы своему делу. Они отдавали своей работе и душу, и сердце, а их творческий огонек мог зажечь других людей.

На сегодняшний день эта библиотека является информационным, образовательным и культурным центром в микрорайоне.

Напомним, 27 мая в России празднуют Общероссийский день библиотекарей. Всех работников и ветеранов отрасли, книголюбов и книговедов уже поздравила с этим праздником министр культуры РТ Ирада Аюпова.